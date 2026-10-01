Contraloría pone lupa en urgencia manifiesta de pasaportes para “que los expidan sin interrupción”

La Contraloría General anunció que hará un seguimiento a la urgencia manifiesta decretada por la Cancillería, en materia de pasaportes, para vigilar la continuidad de su producción, expedición y entrega.

“Los colombianos deben tener la tranquilidad de que las autoridades responsables están obligadas a garantizar la continuidad del servicio de pasaportes. Desde nuestras competencias de control fiscal,vigilaremos que los recursos destinados a atender esta urgencia se utilicen con transparencia, eficiencia y estricto cumplimiento de la ley”, manifestó el Contralor General.

Y también señaló que van a vigilar que los contratos son para evitar la interrupción del servicio y respetar las decisiones judiciales.

Entre los asuntos que revisarán están los precios, plazos y capacidad del contratista.

“El seguimiento fiscal comprenderá la revisión de la necesidad de los bienes y servicios contratados, la razonabilidad de las cuantías y los plazos, la idoneidad del contratista y la autonomía de la contratación frente a los instrumentos suspendidos judicialmente”, remató la entidad.

¿Por qué hay una urgencia manifiesta?

Hay que recordar que el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró el 17 de septiembre de 2026 la urgencia manifiesta con el propósito de garantizar, sin interrupciones, el suministro, la personalización, la custodia y la distribución de las libretas de pasaporte, así como de las etiquetas de visa colombiana.

Esto se da tras la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante el Auto Interlocutorio No. 504-09-2026 AP del 2 de septiembre de 2026, proferido en el marco de una acción popular.

A través de esta providencia, el Tribunal decretó como medida cautelar la suspensión provisional de la ejecución de los instrumentos asociados al nuevo modelo de pasaportes y dispuso la adopción inmediata de las medidas necesarias para garantizar la continuidad, regularidad y prestación ininterrumpida del servicio.