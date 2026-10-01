De La Espriella sanciona ley que declara Patrimonio a la Banda de Baranoa

La Majestuosa Banda de Baranoa fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella sancionara la ley que reconoce la trayectoria de esta organización musical del Atlántico.

Hilton Escobar, director de la banda, contó que recibió directamente una llamada del presidente, quien le informó que estaba firmando la declaratoria. Según Escobar, el mandatario le manifestó: “Te estoy firmando lo que tú más quieres y lo que más queremos en Colombia. Te estoy firmando la declaratoria del patrimonio nacional en estos momentos”.

31 años de historia

Escobar destacó que la declaratoria representa un reconocimiento a los 31 años de trabajo de la Banda de Baranoa, una organización que, según explicó, está integrada por niños y jóvenes de diferentes municipios del Atlántico.

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“Los niños jóvenes de la banda de Baranoa, que en realidad es la banda del Atlántico porque pertenecen muchos niños de los municipios, no solamente de Baranoa”, señaló.

El director recordó que uno de los propósitos de la banda ha sido brindarles a los niños y jóvenes una alternativa para aprovechar su tiempo libre. De acuerdo con Escobar, durante estos 31 años han pasado por la organización más de 12.000 niños y jóvenes.

“Ya hay muchos músicos, hay muchos ingenieros, muchos enfermeros, muchos arquitectos y para nosotros es un honor”, afirmó.

Crecimiento de la Banda de Baranoa

Para Escobar, el reconocimiento llega después de un proceso de crecimiento que comenzó desde cero. Actualmente, la organización cuenta con sede, concha acústica, estudio de grabación, banda sinfónica y orquesta, entre otros espacios y agrupaciones.

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El director explicó que actualmente cuentan con 1.553 niños distribuidos en dos secciones: una relacionada con la orquesta y el viento del Atlántico, que corresponde a una banda sinfónica, y otra enfocada en los espectáculos de la banda, que incluyen baile, danza y teatro musical.

“Todos los días estamos trabajando, todos los días estamos haciendo cosas nuevas”, expresó.

Nuevos proyectos y presentaciones internacionales

La Banda de Baranoa también tiene entre sus planes continuar con su crecimiento artístico. Escobar contó que ya existen invitaciones para el próximo año en Estados Unidos y República Dominicana.

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Según explicó, durante este año recibieron varias invitaciones internacionales a las que no pudieron asistir. Sin embargo, señaló que ahora esperan contar con apoyo para retomar este tipo de actividades.

El director también habló del proceso de renovación de la banda, debido a que los integrantes permanecen hasta los 17 o 18 años. Por esta razón, explicó que constantemente ingresan nuevos niños, algunos desde los seis años, quienes reciben preparación para posteriormente representar a Colombia en escenarios internacionales.

Una declaratoria que esperaban

Escobar señaló que estaba esperando que la Presidencia o el Congreso hicieran pública la declaratoria y destacó el trabajo realizado durante el proceso legislativo por Gérsel Pérez, a quien atribuyó la iniciativa y la gestión para que la banda fuera declarada patrimonio.

“Solamente faltaba la firma del presidente y que gracias a Dios le tocó al presidente de la Espriella”, dijo.

El director de la Banda de Baranoa agregó que próximamente definirán la manera de celebrar la declaratoria y confirmó que el presidente le manifestó su intención de visitar la organización para saludar y felicitar directamente a sus integrantes.