Tribunal de Barranquilla revoca absolución y condena abogado por alteración de material probatorio

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a través de su Sala Penal, condenó a más de 6 años de prisión al abogado, Arcadio Martínez Pumarejo, por el delito de ocultamiento o destrucción de material probatorio.

Con ponencia del magistrado Jorge Eliecer Cabrera Jiménez, el alto tribunal le impone a Arcadio Martínez una multa de 1.400 salarios mínimos mensuales, unos 2.450 millones de pesos.

Además se le niega al abogado la concesión de subrogados penales de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria o beneficios penales y dispuso orden de captura inmediata.

En el quinto punto de resuelve señala la sentencia: “Líbrese orden de captura a los miembros de Policía Judicial o Policía Nacional, para que capturen a Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, por razón de este proceso penal, una vez materializada la misma se coloque a disposición del Juzgado de origen o sea el Juzgado que haga sus veces”.

Los hechos objeto de este proceso se remontan al 10 de febrero de 2013, cuando, en el marco de una actuación adelantada por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Barranquilla, fue capturado Arcadio Martínez Pumarejo.

De acuerdo con la acusación que dio origen a esta actuación, previamente se había producido un señalamiento relacionado con la presunta manipulación del testimonio de Édgar Ignacio Fierro, alias “Don Antonio”, dentro de una investigación relacionada con el homicidio de Fernando César Cepeda. Según la teoría de la Fiscalía, Martínez Pumarejo habría ofrecido dinero para modificar dicho testimonio y desviar responsabilidades dentro de aquella actuación penal.

Durante el procedimiento de captura, las autoridades incautaron dinero en efectivo y, posteriormente, en las instalaciones de la URI de Barranquilla, se produjo el episodio que dio lugar al proceso que hoy culmina con esta condena.

Según la acusación, mientras se encontraba bajo custodia, Martínez Pumarejo habría intentado ocultar un teléfono celular BlackBerry en el cielo raso del baño y destruir parcialmente el dispositivo y su tarjeta SIM. Al ser descubierto por el funcionario del CTI que lo custodiaba, habría ofrecido $100 millones a cambio de que se le permitiera culminar la destrucción del equipo y guardar silencio sobre lo ocurrido.

Además, al ser descubierto por un agente del CTI que lo custodiaba, habría ofrecido $100 millones a cambio de que se le permitiera culminar la destrucción del equipo y guardar silencio sobre lo ocurrido.

Contra el fallo de primera instancia fue interpuesto el recurso de apelación por la representación judicial de la víctima, el hoy Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, a través de su apoderada Natalie Arteta, y el Ministerio Público, que solicitaron la revocatoria integral de la absolución. De La Espriella representaba a Paulina Ceballos, esposa de Fernando Cepeda.

Para esta decisión hicieron sala, además del ponente Jorge Eliecer Cabrera Jiménez, los también magistrados Demóstenes Camargo De Ávila, Luigi Reyes Núñez y Otto Martínez Siado.

Contra la decisión del Tribunal Superior procede el recurso de impugnación especial y/o casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.