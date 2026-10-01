Operativo contra Los Costeños y Los Pepes deja 17 capturados en Barranquilla

Una operación simultánea realizada en distintos sectores de Barranquilla dejó 17 personas capturadas y permitió, según las autoridades, afectar estructuras señaladas de estar relacionadas con homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes.

De los detenidos, nueve tenían órdenes judiciales y ocho fueron capturados en flagrancia. Los procedimientos están relacionados con investigaciones por concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, tráfico de estupefacientes e instrumentalización de menores.

Golpe a estructuras de Los Costeños y Los Pepes

Uno de los principales resultados estuvo relacionado con una estructura atribuida a Los Costeños. Entre los capturados se encuentra alias Romario, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de zona y quien tendría una trayectoria delictiva de aproximadamente 10 años.

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En el mismo operativo fueron detenidos alias El Ovejo, Viznaury y Niño Álex. Según la investigación citada por la Policía, esta estructura tendría ingresos cercanos a los 50 millones de pesos mensuales producto de actividades criminales.

Los inmuebles intervenidos estaban ubicados en sectores próximos a instituciones educativas, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.

De manera simultánea fueron capturados alias Apá, señalado como presunto dinamizador de homicidios y extorsiones, y alias Haydercito, identificado por la Policía como presunto sicario de Los Pepes.

Las autoridades indicaron que estas capturas hacen parte de las acciones contra estructuras relacionadas con diferentes delitos que afectan la seguridad de los habitantes de Barranquilla.

63 anotaciones y elementos incautados

La Policía informó que los 17 capturados acumulan 63 anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos porte de armas, hurto y fuga de presos. Estas anotaciones corresponden a registros judiciales y no implican por sí mismas una condena.

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Durante los allanamientos fueron incautados aproximadamente 1.000 gramos de marihuana, munición calibre 38 y varios equipos móviles, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

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El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, señaló que el operativo hace parte de la estrategia “Sin Tregua al Delito” y aseguró que continuarán las labores de inteligencia e investigación criminal contra las estructuras señaladas de afectar la seguridad en la ciudad.

Los 17 capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán definir su situación jurídica dentro de los respectivos procesos.