“En un 90% avanzan las obras de La Gran Vía”: Gobernación del Atlántico
La obra ya suma cuatro fechas de entrega. La ciudadanía se encuentra preocupada.
Las obras de La Gran Vía que conecta a Barranquilla y Puerto Colombia sobre la Carrera 51B avanzan en un 90%, así lo indicó Mario Segura, secretario de infraestructura de la Gobernación del Atlántico.
- Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
“Faltan algunas obras como placas dentro del deprimido y las conectantes sobre la glorieta”, indicó.
El funcionario sostuvo que la administración departamental avanza en la inspección y revisión de estas obras y recordó que la ejecución del contrato está a cargo del Edubar.
Obra sigue sin entregar
Cabe recordar que la entrega de esta obra, entre tantos aplazamientos, estaba prevista para ayer, 30 de septiembre y sigue generando preocupación entre los habitantes.