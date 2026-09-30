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01 oct 2026 Actualizado 08:22

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Barranquilla

“En un 90% avanzan las obras de La Gran Vía”: Gobernación del Atlántico

La obra ya suma cuatro fechas de entrega. La ciudadanía se encuentra preocupada.

Obras en La Gran Vía: Foto: Gobernación del Atlántico.

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Las obras de La Gran Vía que conecta a Barranquilla y Puerto Colombia sobre la Carrera 51B avanzan en un 90%, así lo indicó Mario Segura, secretario de infraestructura de la Gobernación del Atlántico.

“Faltan algunas obras como placas dentro del deprimido y las conectantes sobre la glorieta”, indicó.

El funcionario sostuvo que la administración departamental avanza en la inspección y revisión de estas obras y recordó que la ejecución del contrato está a cargo del Edubar.

Obra sigue sin entregar

Cabe recordar que la entrega de esta obra, entre tantos aplazamientos, estaba prevista para ayer, 30 de septiembre y sigue generando preocupación entre los habitantes.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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