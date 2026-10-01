A dos años del feminicidio de Nalfi Blanco, su familia sigue esperando justicia

La familia de Nalfi Blanco, mujer asesinada en su vivienda en Sabanalarga, Atlántico, aalzó la voz para reclamar avances en el proceso judicial por su muerte, ante la demora en el desarrollo del juicio y la falta de una decisión de fondo.

El crimen ocurrió el 30 de noviembre de 2024, cuando la familia de Nalfi se encontraba en su vivienda celebrando el grado de una de sus hijas. Una vez terminó la celebración, sus familiares se retiraron del lugar y la mujer permaneció en la casa.

De acuerdo con las investigaciones, su pareja sentimental, Jorge Piña Rodríguez, se encontraba en la vivienda y posteriormente la habría agredido y asesinado.

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A pocas semanas de cumplirse dos años del asesinato, el proceso continúa en etapa de juicio y, según la familia y sus representantes, ha avanzado de manera lenta.

Alejandra Moreno, investigadora y defensora de los derechos humanos, explicó que recientemente se realizaron audiencias en las que fueron escuchados testigos de la Fiscalía. Ahora se espera que en las próximas diligencias participen los testigos de la familia de la víctima.

“Lamentablemente el caso de Nalfi Blanco ya lleva dos años, el 30 de noviembre cumple dos años y todavía la familia no tiene justicia. La audiencia sigue su curso, pero bastante lento”, señaló Moreno.

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La investigadora también cuestionó que el presunto responsable haya recuperado su libertad por vencimiento de términos. Jorge Piña Rodríguez quedó en libertad en 2025, luego de una decisión de un juez de control de garantías.

“Hoy no hay todavía un resultado por parte del juicio. Entonces vemos una justicia lenta para poder darle paz a la familia y no se ha resuelto nada. La verdad no se ha resuelto absolutamente nada”, agregó Moreno.

Además de esperar avances en el proceso penal, la familia de Nalfi Blanco enfrenta dificultades relacionadas con la custodia de sus dos hijos y, según denuncian, no ha recibido acompañamiento psicosocial por parte del Estado.

Ante esta situación, los familiares hicieron un llamado a las autoridades para agilizar el desarrollo de las audiencias y evitar que el proceso continúe prolongándose, mientras esperan una decisión judicial sobre el crimen de la mujer.