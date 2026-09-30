Presidente De la Espriella anuncia nuevo puente del Inem en Soledad, Atlántico

Después de cerca de dos años de espera y de múltiples llamados de la comunidad educativa, el Gobierno Nacional anunció la financiación para construir un nuevo puente peatonal frente a las instituciones educativas INEM e ITIDA, sobre la calle 30, en Soledad, Atlántico.

El presidente Abelardo de la Espriella informó este miércoles que la Nación, a través del Instituto Nacional de Vías, Invías, financiará la obra, mientras que la Gobernación del Atlántico entregó los estudios y diseños. De acuerdo con el mandatario, el proyecto quedará contratado este año.

El anuncio llega en medio de la preocupación de estudiantes, padres de familia y docentes por el deterioro del antiguo puente, que permanece cerrado y ha obligado a miles de estudiantes a cruzar diariamente la calle 30, una de las principales vías de acceso entre Barranquilla y Soledad. En las últimas semanas, la situación generó protestas y llamados urgentes de las autoridades locales.

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“¡Ningún estudiante debería arriesgar su vida para llegar al colegio!”, manifestó el presidente, quien aseguró que la construcción del nuevo puente busca garantizar el paso seguro de los estudiantes y de la comunidad que transita por este corredor.

“Escucharon nuestras súplicas”: rectora

La decisión fue recibida con satisfacción por Bienvenida Hernández, rectora del ITIDA, uno de los centros educativos ubicados en ese tramo de la calle 30, quien destacó que durante meses la comunidad educativa había insistido en la necesidad de una solución definitiva.

“Después de tantas luchas, de tantos llamados, hay una luz al final del túnel”, expresó la rectora, quien calificó el anuncio como una “gran noticia”.

Hernández agradeció al presidente por atender el llamado de las instituciones y resaltó que la prioridad debe ser la seguridad de los estudiantes.

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“Por fin, señor presidente, agradecerle el clamor que usted escuchó y que en verdad entendió que era necesario, pertinente e importante, porque como usted mismo lo dice en su alocución, lo principal son los niños y usted se preocupa por la seguridad de ellos”, señaló.

La rectora también manifestó que esperaba que el anuncio permitiera avanzar en la mesa técnica prevista para este miércoles y que se definieran los pasos para materializar el proyecto.

La situación había llevado a la Alcaldía de Soledad a plantear medidas temporales como el refuerzo de agentes de tránsito, reductores de velocidad y un semáforo inteligente, mientras se encontraba una solución definitiva para el puente.