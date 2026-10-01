Los reyes del Carnaval de Barranquilla inician hoy su agenda en Madrid

La cultura y el folclor de Barranquilla llegan desde este jueves 1 de octubre a Madrid, con el inicio de la agenda internacional de los reyes del Carnaval 2027.

La delegación permanecerá en España hasta el 6 de octubre, en una visita que incluye actividades culturales, encuentros institucionales y la participación en el Gran Desfile de la Hispanidad.

La reina del Carnaval de Barranquilla 2027, Salwa Maloof; el rey Momo, Abraham Cáceres; y los reyes del Carnaval de los Niños, Isabella Daes y Pedro Fandiño, serán los encargados de representar la fiesta durante esta visita.

Barranquilla se toma Madrid

La agenda coincide con la presencia en Madrid de más de 130 hacedores del Carnaval, quienes participan en actividades culturales vinculadas al festival Es Latina Fest y en la programación de Macondo Park, una ciudadela de 220.000 metros cuadrados relacionada con la gira de Shakira.

Durante su estadía, los representantes del Carnaval también tendrán encuentros con la Embajada de Colombia en España, el Consulado de Colombia en Madrid y ProColombia. La programación incluye además espacios con medios de comunicación y actividades con la comunidad colombiana residente en España.

La visita busca mostrar en Europa las expresiones culturales que hacen parte de la fiesta barranquillera y, al mismo tiempo, promocionar a la ciudad como destino turístico y cultural.

El Carnaval estará en el Desfile de la Hispanidad

Uno de los principales momentos de la agenda será el domingo 4 de octubre, cuando los reyes del Carnaval participen en el Desfile de la Hispanidad por las calles de Madrid.

La delegación barranquillera recorrerá la Gran Vía junto a representantes de diferentes países latinoamericanos. La participación se realizará por invitación de la Asociación Cultural Nativos de Macondo.

El Carnaval de la 44 también hará parte del recorrido, llevando otra representación de las tradiciones y expresiones folclóricas de Barranquilla a esta celebración de la cultura hispana.

Una ventana para promocionar el Carnaval 2027

Además de la agenda cultural, la visita busca fortalecer la promoción turística de Barranquilla en el mercado europeo. Uno de los elementos que acompañará esta estrategia será la nueva conexión aérea directa entre Madrid y Barranquilla, operada por Air Europa, cuyo inicio está previsto para el 18 de diciembre.

La presencia de los reyes en España también servirá para extender la invitación al Carnaval de Barranquilla 2027, cuya programación comenzará el 16 de enero con la Lectura del Bando.

Las principales celebraciones se desarrollarán entre el 6 y el 9 de febrero, cuando la ciudad volverá a convertirse en escenario de desfiles, comparsas, música y manifestaciones tradicionales que hacen parte de una de las principales fiestas culturales de Colombia.