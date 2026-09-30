Kristal Mall, el nuevo centro comercial de Barranquilla, será construido en el Gran Malecón

En Barranquilla se construirá frente al río Magdalena el centro comercial Kristal Mall, que estará ubicado en el sector del Gran Malecón.

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La iniciativa contempla una construcción de 150.000 metros cuadrados y una inversión que, de acuerdo con el alcalde Alejandro Char, podría superar el billón de pesos.

Hotel, comercio y entretenimiento

El proyecto contará con un centro comercial, oficinas, hotel, zonas médicas, vivienda proyectada, parqueaderos y espacios de entretenimiento. Uno de sus elementos principales será una laguna integrada al diseño del complejo.

Char destacó la inversión

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, resaltó la llegada de los inversionistas y aseguró que el proyecto representará nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para la ciudad.

“Es una inversión que puede superar el billón de pesos. Esto es empleo para nuestra gente, es prosperidad”, señaló Char, quien también destacó el impacto que ha tenido el Gran Malecón en la llegada de nuevas inversiones a este sector de la ciudad.