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01 oct 2026 Actualizado 08:34

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Barranquilla

Concejo de Barranquilla avala al Distrito para inversiones en el aeropuerto Cortissoz

Distrito dispondrá de $40.000 millones para adelantar las obras de tener la administración del lado tierra de la terminal aérea.

Foto: Cortesía.

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Concejo de Barranquilla avaló a la Alcaldía comprometer $40.000 millones para llevar a cabo obras en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, de llegar a tener la administración del lado tierra de la terminal aérea.

Según Mauricio Villafañez, presidente del Concejo de Barranquilla, la autorización permitirá que el Distrito pueda firmar con el Gobierno algún documento.

Detalló que se avaló que pueda invertir 15.000 millones de pesos en el 2026, y cerca de 25.000 millones de pesos mediante vigencias futuras para el año 2027.

Lea también: Ministra Noguera confirma que presidente De la Espriella dará a conocer futuro del Cortissoz

Los concejales destacaron la aprobación de este acuerdo debido a que será el mismo Distrito, sin intermediarios, que pueda adelantar estas obras garantizando que se puedan desarrollar de manera optimas, teniendo en cuenta los logros de otras obras que se han llevado a cabo en la ciudad.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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