La Majestuosa Banda de Baranoa celebra 30 años formando músicos y llevando la cultura del Atlántico

La Majestuosa Banda de Baranoa conmemora 30 años de historia artística, educativa y cultural, consolidándose como uno de los procesos musicales más importantes del departamento del Atlántico y del país. Durante estas tres décadas, la agrupación ha formado a más de 12.000 niños y jóvenes, muchos de ellos provenientes de sectores de escasos recursos.

Hilton Escobar, director de la banda, destacó que el camino recorrido ha estado marcado por logros, sacrificios y crecimiento constante.

“Han sido 30 años de éxito, de triunfo, de lágrimas y de mucho estrés, pero sobre todo de felicidad por haber educado a más de 12.000 niños de todo el departamento”, afirmó.

La celebración de este aniversario se realizará con un gran espectáculo musical, que integrará la historia de la banda con un formato escénico de alto nivel. El show contará con tecnología de punta, pantallas, luces LED y una puesta en escena que combinará música y narrativa. Además, participarán artistas invitados como Lil Silvio y El Vega, Fusión Orquesta y El Mono Zabaleta.

Una banda con reconocimiento internacional

Entre los momentos más destacados en la trayectoria de la banda, Escobar resaltó la participación en eventos internacionales de alto nivel.

“Haber estado en Corea del Sur, el Fitur de Madrid, y la condecoración del Congreso de los Estados Unidos han sido momentos cumbre para nosotros”, señaló. A estos se suman presentaciones en la Cumbre de las Américas, ante 36 presidentes, y actos de relevancia mundial como la despedida del fallecido Papa Francisco.

Actualmente, la Majestuosa Banda de Baranoa cuenta con 1.350 integrantes activos, de los cuales 525 pertenecen directamente a la banda principal, mientras que el resto forma parte de las bandas sinfónicas y procesos de la OVA, un proyecto que integra a niños y jóvenes de distintos municipios del departamento.

De cara al año 2026, el director anunció una agenda ambiciosa que incluye presentaciones en cinco países, el fortalecimiento de su sede y concha acústica, y la ampliación del proceso formativo para integrar músicos de todo el territorio nacional. “Queremos que la Majestuosa Banda de Baranoa se convierta en la Majestuosa Banda de Colombia”, concluyó Escobar.