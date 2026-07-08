Exportaciones colombianas crecieron 19,2 % en mayo impulsadas por petróleo, minería y oro

Las exportaciones colombianas alcanzaron los 5.193 millones de dólares en mayo, lo que representó un crecimiento de 19,2 % frente al mismo mes de 2025, cuando las ventas externas sumaron 4.357,4 millones de dólares.

El DANE reveló que el resultado estuvo impulsado principalmente por el aumento de las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas.

En el reporte se establece que las ventas externas del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas alcanzaron los US$ 2.312 millones, con un incremento de 33,3 % frente a mayo del año pasado. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de las exportaciones de petróleo y sus derivados, que crecieron 32,4 %, así como al fuerte aumento de las ventas de menas y desechos de metales, que avanzaron 241,8 %.

Las exportaciones agropecuarias registraron ventas por 1.329,5 millones de dólares, un crecimiento moderado de 0,7 %. Dentro de este grupo se destacaron las exportaciones de flores y follaje cortado, que aumentaron 24,9 % y alcanzaron 301,4 millones de dólares, así como los extractos y concentrados de café, que crecieron 89,2 % hasta los 85,1 millones de dólares. Sin embargo, se observaron caídas en productos como el banano, cuyas ventas disminuyeron 34,5 %, y el café sin tostar, que descendió 3,7 %.

El sector manufacturero mostró estabilidad, al reportar exportaciones por 938 millones de dólares, con un leve repunte de 0,2 %.

Entretanto, el grupo denominado “Otros sectores” fue uno de los más dinámicos al crecer 67 %. El impulso provino principalmente de las exportaciones de oro no monetario, que aumentaron 71,8 % y alcanzaron los 612 millones de dólares.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones colombianas en mayo de 2026, con una participación del 26,1 % sobre el total exportado. Le siguieron Perú (7,2 %), Italia (5,9 %), Países Bajos (5,3 %), Panamá (5,3 %), Brasil (4,2 %) y México (3,9 %).

Uno de los hechos más destacados del mes fue el crecimiento de las exportaciones hacia Perú, que pasaron de 94,4 millones de dólares a 374,1 millones, un aumento de 296,1 %, impulsado por las ventas de minerales de cobre y metales preciosos. También sobresalió Italia, cuyas compras a Colombia crecieron 336,8 %, principalmente por mayores adquisiciones de oro no monetario.

En el acumulado de enero a mayo de 2026, las exportaciones colombianas sumaron 23.587,6 millones de dólares FOB, un incremento de 15,4 % frente al mismo periodo del año anterior.