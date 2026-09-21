Importaciones de Colombia crecieron 22,9% en julio y rozaron los US$8.000 millones

Esta es la segunda línea naviera con mayor presencia en Colombia, operando más del 16% de las exportaciones y del 13% de las importaciones( Grupo Puerto de Cartagena )

Las importaciones de Colombia alcanzaron los US$7.968 millones en julio, lo que representó un crecimiento de 22,9% frente al mismo mes del año anterior, impulsadas principalmente por el aumento en las compras externas de manufacturas, informó el DANE

El informe establece que las manufacturas siguieron siendo el principal grupo importado por el país, con compras por US$5.774 millones y una participación de 72,5% sobre el total. Este segmento creció 16,1% frente a julio de 2025, impulsado especialmente por mayores adquisiciones de maquinaria y equipo de transporte, así como de productos químicos.

Los productos agropecuarios, alimentos y bebidas registraron importaciones por US$1.111,4 millones CIF, con un aumento anual de 26,3%, mientras que las compras de combustibles y productos de industrias extractivas alcanzaron US$1.072,2 millones CIF, con un fuerte crecimiento de 77,3%.

China se mantuvo como el principal proveedor de mercancías para Colombia al concentrar el 30,3% de las importaciones del mes, seguida por Estados Unidos con 22,4%. Ambos países explicaron buena parte del aumento de las compras externas durante julio.

El incremento de las importaciones provenientes de China obedeció principalmente a mayores compras de vehículos para transporte de personas, vagones de ferrocarril, maquinaria pesada y motocicletas. Desde Estados Unidos sobresalieron las mayores adquisiciones de gasolina para motores y gas natural licuado.

En el acumulado de enero a julio de 2026, las importaciones colombianas sumaron US$46.043,9 millones CIF, cifra superior en 15,1% a la registrada en el mismo periodo de 2025. Las manufacturas aportaron cerca de tres cuartas partes de ese valor, con US$34.369,4 millones CIF.

Por otra parte, el DANE reportó que el déficit de la balanza comercial colombiana se amplió en julio. Mientras las exportaciones fueron de US$4.690,7 millones FOB, las importaciones alcanzaron US$7.488,5 millones FOB, generando un saldo negativo de US$2.797,8 millones FOB, superior al déficit de US$1.694,2 millones registrado un año atrás.