Dólar HOY 28 de septiembre 2026 en Colombia: la divisa internacional crece $6,61

El dólar estadounidense es la moneda más usada en el mercado internacional y desempeña un papel clave en la importación y exportación de productos de uso recurrente. Por tal motivo, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, por lo que su comportamiento es monitoreado diariamente por inversores, empresarios y ciudadanos.

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Dólar Colombia

El dólar inicia este 28 de septiembre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.306,86 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 25 de septiembre de 2026 se permite entender que la divisa extranjera mantiene un crecimiento constante.

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Dólar hoy

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente. Para este 28 de septimebre las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentra de la siguiente manera:

Bogotá D.C: Compran a $3.220 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.220 - no se registran valores para las operaciones de venta. Medellín: Compran a $3.390 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.390 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cali: Compran a $3.200 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.200 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cartagena: Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Compran a $3.750 - Venta a $3.980 Cúcuta: Compran a $3.260 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.260 - no se registran valores para las operaciones de venta. Pereira: Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

Igualmente es importante recordar que aunque en ciertas ciudades del país no se registra un valor exacto para el mercado cambiario eso no significa que no se estén llevando a cabo las actividades de cambio.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa inicia la jornada con una cotización de $2.331,90 pesos colombianos, lo que frente a su anterior informe, registró una baja de $33,07 pesos, equivalente al -1,40%.

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Precio euro hoy Colombia

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, abrió la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.760,70 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un decremento de $54.40 pesos colombianos, lo que representa una variación de -1.43%, manteniendo una tendencia al alza.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 94,41 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró un cremento del 2,34%. Para hoy 28 de septiembre, se espera que alcance un precio máximo de 96,53 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 92,70 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte.

Para la jornada de este lunes, el barril de Brent abrió con una cotización de 99,02 dólares, lo que representa un cremento del 1,63% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 101,24 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 97,63 dólares.

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Bitcoin hoy dólar

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para este lunes 28 de septiembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 83.678 dólares, lo que representa una variación de -1.263 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda decrece un -1,50%.

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