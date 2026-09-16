Reserva Federal de Estados Unidos eleva tasas de interés al 4% pese a llamados de Trump

La Reserva Federal de Estados Unidos incrementó las tasas de interés en un cuarto de punto y los dejó en un rango de entre el 3,75 y el 4 % en lo que supone la primera subida del precio del dinero desde julio de 2023 ante la persistente inflación que afecta a la primera economía mundial.

Los doce miembros con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed adoptaron la decisión de manera unánime.

La Fed publicó también su informe trimestral de proyecciones económicas, que muestra que 16 de los 18 economistas del organismo consideran apropiada al menos una subida más antes de que acabe el año, ya que ven necesario el referencial se sitúe por encima del 4 % en los próximos meses.

Inflación, el principal argumento

En un comunicado al término de la reunión de dos días de la entidad, la Fed indicó que “la inflación permanece elevada” y que la medida adoptada hoy “favorecerá un retorno más rápido al objetivo del 2 %” fijado por el FOMC.

Le interesa: ¿Qué significa el ‘waiver’ en la descertificación de EE. UU. a Colombia? Análisis de expertos

El Comité subrayó además que “el aumento del empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo apenas ha variado”, después de que los datos de agosto mostraran que Estados Unidos creó 162.000 nuevos puestos de trabajo, muy por encima de lo previsto por los analistas, y que su tasa de paro (el 4,1 %) se mantuvo sin cambios.

Esa robustez, unida a un IPC que se mantuvo en el 3,4 % interanual el mes pasado ante la escalada de los precios del petróleo debido a la guerra contra Irán, han llevado a la Fed a determinar que la economía estadounidense puede y debe tolerar el primer endurecimiento monetario en más de tres años.

Las proyecciones

La de hoy ha sido la tercera reunión del FOMC que encabeza el presidente de la Fed, Kevin Warsh, que luego de llegar al cargo en mayo, ha insistido en su compromiso firme de combatir las subidas de precios después de que el IPC se haya mantenido por encima de la meta de la entidad durante más de un lustro.

En su informe trimestral de proyecciones los miembros de la Fed consideran a su vez que la inflación se enfriará hasta situarse en torno a un 2,3 % de media el año próximo y que en 2028 esté a grandes rasgos en el rango del 2 % marcado por la entidad.

Lea también: Trump saca a Venezuela de lista de países que incumplen en la lucha contra el narcotráfico

La reducción del crédito que previsiblemente derive de esta subida de tasas llega a mes y medio de unas elecciones legislativas en las que el presidente Donald Trump se juega el control del Congreso, en un momento marcado por el creciente descontento de la población para su campaña en Irán, que ha disparado los precios de los combustibles.

Decisión desafortunada

Tal como se esperaba, la Casa Blanca criticó la “desafortunada” decisión de la Reserva Federal de subir las tasas de interés.

“La decisión de hoy, bastante desafortunada, de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés no estaba respaldada, desde el punto de vista del gobierno, por un argumento económico particularmente convincente”, declaró el portavoz Kush Desai a Fox News.

Trump ha insistido varias veces en la necesidad de que la Reserva Federal sea “valiente” y permita a Estados Unidos tener los tipos de interés más bajos del mundo desarrollado para así estimular el crecimiento.