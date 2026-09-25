Puntaje ICFES 2026: ¿Qué significa sacar 250, 350, 400 o más en Saber 11 - Calendario A? Getty Images

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) publicó los resultados de las Pruebas Saber 11 de los estudiantes en el calendario A, las cuales se llevaron a cabo el pasado domingo 26 de julio de 2026.

Este examen evalúa las competencias y conocimientos básicos de los estudiantes que están por graduarse del nivel de educación media en las áreas de lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadana, ciencias naturales e inglés.

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Además del puntaje global, que determina de manera general el desempeño en la prueba, existen otras variables de calificación que, según el ICFES, permiten tener una visión más amplia de las competencias. Conozca a continuación cómo interpretar el puntaje, además de los datos complementarios de percentiles y nivel de desempeño.

¿Cómo se saca el puntaje global de las Pruebas Saber 11?

El puntaje global de las Pruebas ICFES Saber 11 se basa en una escala entre 0 y 500; este valor proviene, a su vez, de los 100 puntos que se le asignan a cada una de las áreas, independientemente de la cantidad de preguntas que tengan.

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El resultado en las áreas de lectura crítica, matemáticas, sociales y ciencias se multiplica por 3, según la ponderación establecida; inglés se multiplica por 1, teniendo menor “peso” adjudicado en la sumatoria.

La suma de estos resultados se divide entre 13 y luego se multiplica por 5, obteniendo así el puntaje global definitivo. Cabe anotar que la prueba no penaliza las respuestas incorrectas, sino que suma los aciertos.

¿Qué significa el puntaje en las Pruebas Saber 11 del ICFES?

Aunque tanto el ICFES como el Ministerio de Educación han reiterado en varias ocasiones que las pruebas Saber 11 “no se pasan ni se pierden”, el puntaje global es fundamental para conocer el desempeño de los estudiantes y es, al tiempo, el filtro de acceso a programas académicos de alta calidad en universidades del país.

En ese orden de ideas, aunque no existe una tabla específica que le adjudique oficialmente una medida de desempeño a los puntajes globales, según el contexto estadístico y los promedios conocidos, se pueden obtener pistas claras del potencial del resultado obtenido.

En ese sentido, algunos puntajes de referencia y su significado podrían ser los siguientes:

Puntaje de 250: Es la “media teórica” establecida desde el 2014 para comparar resultados históricos. Representa un desempeño cercano a la mitad de los puntos posibles (50) en las cinco áreas. Ha estado por debajo del promedio general reciente en calendario A. Es insuficiente para pasar el filtro de muchos programas universitarios que tienen este requisito.

Es la “media teórica” establecida desde el 2014 para comparar resultados históricos. Representa un desempeño cercano a la mitad de los puntos posibles (50) en las cinco áreas. Ha estado por debajo del promedio general reciente en calendario A. Es insuficiente para pasar el filtro de muchos programas universitarios que tienen este requisito. Puntaje de 350: Representa un rango alto, por encima del promedio de los últimos años en la prueba, y puede servir para acceder a algunas carreras en universidades públicas e incluso a programas de becas parciales.

Representa un rango alto, por encima del promedio de los últimos años en la prueba, y puede servir para acceder a algunas carreras en universidades públicas e incluso a programas de becas parciales. Puntaje de 400: Alto desempeño en los resultados de la prueba, con numerosas opciones para acceder a carreras en universidades de alta calidad, en áreas como medicina, derecho o ingenierías.

¿Qué es el percentil y el nivel de desempeño?

El ICFES recomienda acompañar la lectura del puntaje global con las otras variables que permiten clasificar el desempeño de los estudiantes al presentar la Prueba Saber 11, como lo son el percentil y el nivel de desempeño.

Como explica MinEducación, el percentil identifica el resultado del estudiante frente a los demás que presentaron el examen, indicando el porcentaje de evaluados que tuvo un puntaje inferior al suyo.

Por ejemplo, un percentil 80 informa que el estudiante obtuvo mejores resultados que el 80 % del resto de los evaluados.

Por otra parte, el nivel de desempeño es una clasificación complementaria según rangos de puntajes establecidos para cada prueba. Cada nivel (1 a 4) representa que el estudiante ha desarrollado las habilidades y conocimientos correspondientes al mismo, así como a los anteriores.

El nivel más alto, que se traduce en desempeño avanzado, es el 04. En inglés se emplea la nomenclatura del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), que incluye Pre-A1, A1, A2, B1 y B+.

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