Tecnología e inteligencia artificial: la nueva formación para estudiantes de colegios públicos

Estudiantes de colegios públicos tienen formación en inteligencia artificial, programación y tecnología. Foto: suministrada.

Un estudiante de la Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla, identificado como Juan Camilo Rivera, aseguró que aprender tecnología en el colegio se convirtió en una oportunidad para acercarse al mundo laboral.

El joven hizo parte del programa Más Educación Más Innovación de la Alcaldía de Barranquilla, donde ingresó a un proceso de empleabilidad y cursa un técnico laboral con el respaldo de una empresa patrocinadora.

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En su formación, el estudiante recibe un apoyo económico correspondiente al 70% de un salario mínimo y, al finalizar, la ayuda será del 100%. Con su experiencia, hace parte de un programa con la que se pretende llevar formación en habilidades digitales a estudiantes de colegios públicos.

Actualmente, esta iniciativa ya está presente en 13 departamentos, 59 municipios y 171 instituciones educativas, con 36.524 estudiantes de beneficiados.

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Esta propuesta está dirigida para estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo. El programa contempla 80 horas de formación dentro del plan estudiantil.

Los contenidos del programa incluyen inteligencia artificial, programación, análisis de datos, emprendimiento y preparación para el empleo.

De igual manera, la propuesta también está dirigida para la formación de profesores. En esta oportunidad, cada docente recibe 40 horas de capacitación en el año, con el objetivo de que las instituciones puedan apropiarse progresivamente de estas herramientas y metodologías utilizadas.

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Asimismo, la iniciativa ha gestionado la entrega de 4.288 computadores con la intención de fortalecer los espacios tecnológicos de colegios públicos. Además, el modelo contempla aspectos como conectividad, UPS y adecuaciones de las salas de informática.

El programa ha tenido mayor crecimiento en Barranquilla, donde inició en 2024 con 3.300 estudiantes en siete colegios.

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Para 2025, el programa aumentó a 8.000 estudiantes en 21 instituciones y para 2026 llegó a 13.500 alumnos en 51 colegios.

El modelo también se ha extendido en territorios como Cali, Leticia, Medellín y Soacha, y en los departamentos de Antioquia y Tolima. El objetivo del programa es que los alumnos aprendan a utilizar herramientas tecnológicas y que desarrollen proyectos para adquirir conocimientos relacionados con el estudio y el empleo.

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