Más de 30 universidades de EE. UU. estarán en feria educativa en Bogotá: conozca fecha y lugar

Estudiantes podrán conocer opciones académicas y recibir una guía sobre los procesos para estudiar en universidades de Estados Unidos en la Feria EducationUSA en Bogotá. Foto: Feria EducationUSA.

La Feria EducacionUsa llega a Bogotá en su edición número con el objetivo de conectar a estudiantes, interesados en realizar estudios superiores, con universidades de Estados Unidos.

La jornada se realizará el martes 22 de septiembre de 2026 en el Gimnasio Moderno de Bogotá, ubicado en la calle 76 #10 - 35. El encuentro se llevará a cabo entre las 5:00 p.m. y 8:00 p.m.

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Los asistentes a la feria podrá conversar e interactuar con representantes de las universidades norteamericanas y conocer la disponibilidad en las diferentes áreas académicas, las cuales ofrecen pregrados, maestrías, doctorados y cursos cortos.

De igual manera, la jornada tendrá espacios de orientación relacionados con los procesos de admisión, financiamiento, certificaciones de inglés y requisitos para obtener una visa de estudiante.

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Entidades como Fullbright, Colfuturo, TOEDL iBT y el Centro Colombo Americano de Bogotá participan en esta feria y ofrecerán información, charlas sobre financiación, exámenes internacionales, visas y oportunidades académicas, en los que se incluyen programas relacionados con áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Una de las novedades en esta edición será North, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por EducationUSA utilizada para orientar a los asistentes antes y durante la feria.

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¿Cuáles son las universidades que estarán en la educativa?

La feria educativa es gratuita para todos los interesados, quienes deberán realizar una inscripción previa en el siguiente link.

Conozca a continuación las universidades que estarán en la Feria EducationUSA 2026:

Arizona State University

Baylor University

Berklee College of Music

Bradley University

College of Central Florida

Elgin Community College

Florida Atlantic University

Full Sail University

Graceland University

Green River Community College

Lumos Language School

Miami Regional University

Millennia Atlantic University

Minerva University

Montclair State University

North Carolina State University

North Dakota State University

Nova Southeastern University

Rice University

San Ignacio University

Savannah College of Art and Design

Schiller International University

Shoreline Community College

The Ohio State University

The University of Akron

Troy University

Universidad Ana G. Méndez

University of Kentucky

University of Nevada - Las Vegas

University of New Hampshire

University of South Alabama

University of West Georgia

University of Wyoming

Virginia Commonwealth University

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