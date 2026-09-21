Más de 30 universidades de EE. UU. estarán en feria educativa en Bogotá: conozca fecha y lugar
Los estudiantes interesados podrán conocer opciones de pregrado, posgrados y programas cortos que ofrecen estas instituciones educativas norteamericanas.
La Feria EducacionUsa llega a Bogotá en su edición número con el objetivo de conectar a estudiantes, interesados en realizar estudios superiores, con universidades de Estados Unidos.
La jornada se realizará el martes 22 de septiembre de 2026 en el Gimnasio Moderno de Bogotá, ubicado en la calle 76 #10 - 35. El encuentro se llevará a cabo entre las 5:00 p.m. y 8:00 p.m.
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Los asistentes a la feria podrá conversar e interactuar con representantes de las universidades norteamericanas y conocer la disponibilidad en las diferentes áreas académicas, las cuales ofrecen pregrados, maestrías, doctorados y cursos cortos.
De igual manera, la jornada tendrá espacios de orientación relacionados con los procesos de admisión, financiamiento, certificaciones de inglés y requisitos para obtener una visa de estudiante.
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Entidades como Fullbright, Colfuturo, TOEDL iBT y el Centro Colombo Americano de Bogotá participan en esta feria y ofrecerán información, charlas sobre financiación, exámenes internacionales, visas y oportunidades académicas, en los que se incluyen programas relacionados con áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
Una de las novedades en esta edición será North, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por EducationUSA utilizada para orientar a los asistentes antes y durante la feria.
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¿Cuáles son las universidades que estarán en la educativa?
La feria educativa es gratuita para todos los interesados, quienes deberán realizar una inscripción previa en el siguiente link.
Conozca a continuación las universidades que estarán en la Feria EducationUSA 2026:
- Arizona State University
- Baylor University
- Berklee College of Music
- Bradley University
- College of Central Florida
- Elgin Community College
- Florida Atlantic University
- Full Sail University
- Graceland University
- Green River Community College
- Lumos Language School
- Miami Regional University
- Millennia Atlantic University
- Minerva University
- Montclair State University
- North Carolina State University
- North Dakota State University
- Nova Southeastern University
- Rice University
- San Ignacio University
- Savannah College of Art and Design
- Schiller International University
- Shoreline Community College
- The Ohio State University
- The University of Akron
- Troy University
- Universidad Ana G. Méndez
- University of Kentucky
- University of Nevada - Las Vegas
- University of New Hampshire
- University of South Alabama
- University of West Georgia
- University of Wyoming
- Virginia Commonwealth University
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...