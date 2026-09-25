100.000 jóvenes podrán acceder a becas de preparación para los exámenes del ICFES

Mentor Becario fue creado en 2017. Desde entonces, más de 300.000 jóvenes se han formado en sus programas gratuitos. | Foto: Getty Images / Hispanolistic

Para un estudiante que se alista para las Pruebas Saber 11, contar con clases, materiales y simulacros puede marcar una diferencia en su proceso académico y en las posibilidades de acceder a la educación superior. Con el fin de apoyar esa formación, la Fundación Alcanza Una Beca, a través de su programa Mentor Becario, anunció la entrega de 100.000 programas gratuitos de preparación tipo PreICFES en diferentes regiones del país.

La iniciativa está dirigida a estudiantes de 9.º, 10.º y 11.º de calendario B y busca fortalecer sus competencias antes de los examenes del ICFES, al tiempo que les brinda herramientas para conocer alternativas de becas y oportunidades de acceso a la universidad.

El programa intensivo comenzará el lunes 5 de octubre y se extenderá hasta el sábado 14 de noviembre. Durante estas semanas, los beneficiarios tendrán acceso sin costo a clases de preparación académica, ejercicios de entrenamiento y estrategias para resolver las preguntas de los test de manera más efectiva.

La propuesta también incorpora un componente de orientación vocacional e información sobre oportunidades para conseguir ayudas económicas, con el objetivo de que los estudiantes puedan ampliar sus alternativas al momento de pensar en su futuro educativo y profesional.

Joshua Castellanos, director de la iniciativa, explicó que las 100.000 becas incluyen entrenamiento y acceso a una plataforma educativa. “Los estudiantes podrán encontrar clases, profesores, materiales de preparación, preguntas y otros recursos ilimitados durante el periodo establecido” dijo.

La inscripción no tiene costo. Una vez realizado el registro, los aspirantes recibirán por WhatsApp y correo electrónico las instrucciones para participar, junto con los usuarios, contraseñas y enlaces necesarios para acceder a las cátedras y recursos del programa.

La convocatoria estará abierta para las personas que cumplan con los requisitos establecidos. La información suministrada por la organización señala como canales de contacto a Mentor Becario, su cuenta @mentorbecario en Instagram y Facebook y el WhatsApp 300 408 4345.

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