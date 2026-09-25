100.000 jóvenes podrán acceder a becas de preparación para los exámenes del ICFES
Se trata de Mentor Becario, una iniciativa educativa de la Fundación Alcanza una Beca que ofrecerá formación gratuita para los estudiantes de calendario B del país.
Para un estudiante que se alista para las Pruebas Saber 11, contar con clases, materiales y simulacros puede marcar una diferencia en su proceso académico y en las posibilidades de acceder a la educación superior. Con el fin de apoyar esa formación, la Fundación Alcanza Una Beca, a través de su programa Mentor Becario, anunció la entrega de 100.000 programas gratuitos de preparación tipo PreICFES en diferentes regiones del país.
La iniciativa está dirigida a estudiantes de 9.º, 10.º y 11.º de calendario B y busca fortalecer sus competencias antes de los examenes del ICFES, al tiempo que les brinda herramientas para conocer alternativas de becas y oportunidades de acceso a la universidad.
El programa intensivo comenzará el lunes 5 de octubre y se extenderá hasta el sábado 14 de noviembre. Durante estas semanas, los beneficiarios tendrán acceso sin costo a clases de preparación académica, ejercicios de entrenamiento y estrategias para resolver las preguntas de los test de manera más efectiva.
La propuesta también incorpora un componente de orientación vocacional e información sobre oportunidades para conseguir ayudas económicas, con el objetivo de que los estudiantes puedan ampliar sus alternativas al momento de pensar en su futuro educativo y profesional.
Joshua Castellanos, director de la iniciativa, explicó que las 100.000 becas incluyen entrenamiento y acceso a una plataforma educativa. “Los estudiantes podrán encontrar clases, profesores, materiales de preparación, preguntas y otros recursos ilimitados durante el periodo establecido” dijo.
La inscripción no tiene costo. Una vez realizado el registro, los aspirantes recibirán por WhatsApp y correo electrónico las instrucciones para participar, junto con los usuarios, contraseñas y enlaces necesarios para acceder a las cátedras y recursos del programa.
La convocatoria estará abierta para las personas que cumplan con los requisitos establecidos. La información suministrada por la organización señala como canales de contacto a Mentor Becario, su cuenta @mentorbecario en Instagram y Facebook y el WhatsApp 300 408 4345.
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Juan Camilo Paiba
Periodista de Prisa Inspira. Administrador de profesión y amante de la radio y el periodismo narrativo....