Abogados y organizaciones de DD. HH. piden protección internacional ante recorte presupuestal de JEP

Abogados y organizaciones de Derechos Humanos envían tres cartas a la Comisión Interamericana y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, solicitando medidas cautelares para proteger los derechos de las víctimas afectadas por el recorte de presupuesto.