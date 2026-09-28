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28 sep 2026 Actualizado 14:44

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Justicia

Abogados y organizaciones de DD. HH. piden protección internacional ante recorte presupuestal de JEP

Abogados y organizaciones de Derechos Humanos envían tres cartas a la Comisión Interamericana y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, solicitando medidas cautelares para proteger los derechos de las víctimas afectadas por el recorte de presupuesto.

JEP imagen de referencia. Foto: Getty Images.

JEP imagen de referencia. Foto: Getty Images. / NurPhoto

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Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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