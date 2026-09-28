Abogados y organizaciones de DD. HH. piden protección internacional ante recorte presupuestal de JEP
Abogados y organizaciones de Derechos Humanos envían tres cartas a la Comisión Interamericana y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, solicitando medidas cautelares para proteger los derechos de las víctimas afectadas por el recorte de presupuesto.
Noticia en desarrollo
Escuche EN VIVO Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Cristina Navarro
Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...