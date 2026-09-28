Organizaciones sociales alertan por posible desfinanciación de la JEP

Los exintegrantes del último Secretariado de las Farc reiteraron su compromiso, mientras piden garantías para el proceso de reincorporación. Foto: JEP

Consejos comunitarios, organizaciones afrodescendientes y colectivos territoriales articulados en la Ruta del Cimarronaje expresaron su preocupación por lo que califican como una desfinanciación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y advirtieron sobre posibles efectos en los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas del conflicto armado.

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Las organizaciones, vinculadas a procesos de participación ante la JEP, particularmente en el Macrocaso 08, sostienen que una reducción de los recursos podría afectar las investigaciones en los territorios, las medidas de protección de sitios sagrados y el acompañamiento a las comunidades.

En un comunicado, la Ruta del Cimarronaje defendió el modelo de justicia restaurativa aplicado por la JEP y destacó su participación en actuaciones relacionadas con comunidades afrodescendientes. Según las organizaciones, este enfoque permite poner en el centro a las víctimas, los territorios y la reparación de los daños ocasionados durante el conflicto.

Entre los avances que destacan se encuentra el reconocimiento de la Ruta del Cimarronaje dentro de actuaciones procesales de la JEP, así como medidas cautelares relacionadas con sitios sagrados de enterramiento y fosas comunes. También resaltaron el reconocimiento del impacto del conflicto sobre los territorios y ecosistemas en el marco del Macrocaso 08.

Las organizaciones hicieron un llamado a organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que realicen una veeduría sobre la situación y las condiciones de funcionamiento de la jurisdicción.

Asimismo, solicitaron al Gobierno Nacional garantizar los recursos financieros, logísticos y humanos necesarios para el funcionamiento de la JEP.

La Ruta del Cimarronaje sostuvo que mantener la capacidad de la jurisdicción es fundamental para los procesos de esclarecimiento y reparación de las comunidades afectadas por la violencia y pidió que las decisiones presupuestales no afecten las garantías de las víctimas.