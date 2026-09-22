Defensoría pidió al Gobierno acelerar ayudas para damnificados por incendios forestales en Tolima

Tolima

En un extenso comunicado a la opinión pública, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre las graves afectaciones que han provocado los incendios forestales en el Tolima e hizo un llamado a quienes integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para continuar priorizando la atención de estas emergencias.

De acuerdo con cifras expuestas por la Defensoría, las conflagraciones han afectado más de 60.000 hectáreas, incluidos cultivos de limón, aguacate, mango, pastos destinados al ganado y áreas boscosas, entre otros, con pérdidas de más de 75.000 toneladas de alimentos y 290.000 toneladas de pasturas.

El daño al área boscosa también es muy grave, al afectar la flora, la fauna, los nacimientos de agua, el cambio de temperatura, entre otros impactos. Los incendios, desde el pasado primero de agosto a la fecha, afectan a más de 5.500 productores en 1.182 veredas de 25 municipios del Tolima.

“Los incendios forestales no representan únicamente una afectación ambiental. Su prolongación compromete derechos fundamentales y colectivos, entre ellos la vida, la integridad personal, la salud, el ambiente sano, el acceso al agua, la alimentación, la vivienda, el trabajo y los medios de subsistencia de las poblaciones afectadas”, precisó la Defensoría.

En visitas al territorio, se han identificado problemáticas de abastecimiento de agua para consumo humano; la protección y recuperación de los acueductos rurales; el fortalecimiento de los organismos de socorro; la atención de las afectaciones en viviendas; la recuperación de los medios de vida agrícolas y pecuarios; y la atención de la fauna silvestre impactada por los incendios.

Ayudas que no llegan

En su comunicado, la Defensoría reveló que algunas ayudas o alivios prometidos por el Estado para los afectados por los incendios no han llegado en la medida o manera como se había anunciado.

“Expresan preocupación por iniciar trámites bancarios para acceder a beneficios y, posteriormente, no resultar beneficiarias, como ya les ha ocurrido, debido al agotamiento de los recursos de los fondos destinados para tal fin o porque no se habilitan los establecimientos para la adquisición de los insumos”, reza el comunicado.

El Ministerio Público agregó que las comunidades manifiestan su preocupación por endeudarse para sembrar cultivos que podrían no generar cosecha debido a la falta de agua. Asimismo, si deciden sembrar alimentos de rápida producción, no cuentan con la asistencia técnica necesaria para determinar qué cultivar en medio de las actuales condiciones ambientales.

Por tanto, la Defensoría pide al Gobierno nacional que entregue de manera inmediata, suficiente y accesible las ayudas o alivios prometidos, “para apoyar al campesinado, proteger sus medios de vida y evitar, incluso, desplazamientos desde el sector rural”.

De la misma manera, la Defensoría reclamó mayores avances en los mejoramientos de las viviendas afectadas por incendios forestales, al igual que por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“Se han identificado muy pocos avances y, a la fecha, ninguna de las viviendas afectadas por el terremoto o por los incendios ha sido reparada o reconstruida”, señaló.