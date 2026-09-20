Defensoría del Pueblo pide al gobierno proteger autonomía universitaria y derecho a la protesta

FOTODELDÍA AME3337. BOGOTÁ (COLOMBIA), 28/04/2025.- Indígenas permanecen en las instalaciones de la Universidad Nacional este lunes, en Bogotá (Colombia). Entre 15.000 y 20.000 indígenas se asentaron en las instalaciones de sede de Bogotá de la Universidad Nacional, la principal pública de Colombia, con el objetivo de participar en las marchas del próximo 1 de mayo, según estimaciones de la Alcaldía. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

La Defensoría del Pueblo se pronunció luego del anuncio del Gobierno Nacional frente a la expedición de un nuevo protocolo para que la Fuerza Pública pueda entrar a las universidades en situaciones de violencia, flagrancia o de extremo riesgo para el orden público.

Aunque desde el ente humanitario señalaron que el ejecutivo cuenta con esa facultad para evitar circunstancias excepcionales en las que la protesta se salga de control, pidieron que no se deje de lado el respeto a la autonomía universitaria y el derecho a la protesta pacífica, evitando ingresos injustificados e indiscriminados a las universidades.

“Resulta indispensable evitar interpretaciones amplias que terminen equiparando la protesta o la inconformidad con conductas violentas o delictivas. Cuando algunas personas incurran en hechos de violencia, la actuación estatal debe estar dirigida específicamente a enfrentar esas conductas”, se lee.

La entidad recordó que dicho protocolo debe crearse conjuntamente con las partes involucradas de acuerdo con la sentencia STC7641 de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, expuso el especial cuidado, desde un contexto histórico, que debe existir para que la Fuerza Pública no cometa arbitrariedades ni excesos en sus intervenciones.

“La historia de nuestro país exige especial cuidado frente a las intervenciones de la Fuerza Pública en escenarios universitarios. Proteger la autonomía universitaria no significa tolerar delitos; garantizar el orden público tampoco puede significar restringir indebidamente la protesta”, indicó la Defensoría.

El ente humanitario recordó y puso a disposición su papel como entidad a cargo del control mediante el diálogo durante las protestas en las universidades.