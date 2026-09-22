La Defensoría se reunió con familiares de secuestrados por el ELN en Norte de Santander

Bogotá

En la sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá, la Defensora Iris Marín se reunió con los familiares del mayor Fredy Alexis Russi González, de la patrullera Érica Tatiana Monroy Hurtado y del patrullero Edinson Yesid Medina Traslaviña, policías secuestrados el 17 de agosto de este 20216 por el ELN entre la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña en Norte de Santander.

Sus familias expresaron su preocupación luego de recibir las pruebas de supervivencias y exigieron la liberación de sus seres queridos.

“Hoy como familias hacemos un llamado al ELN para que le respeten la vida a Fredy a Erika y a Edinson y que les den su pronta libertad. Confiamos en su voluntad en que pronto los regresen a casa donde los esperamos con los brazos abiertos y el corazón lleno de amor”.

“Como familia le solicitamos al ELN que por favor le de prioridad a la vida de Erika Tatiana por el hecho de ser mujer, pedimos que la protejan, que la cuiden mucho y que lo más pronto posible sea regresada a casa”.

“Estamos pidiendo al ELN que se pongan la mano en el corazón y piensen que allá tienen a unos seres humanos grandes y que son personas que necesitan estar con su familia, y que le respeten sus vidas. Vimos el video que enviaron, prueba de supervivencia, les agradecemos inmensamente”.

La Defensoría del Pueblo se une a este llamado y exige al ELN respetar la vida y la integridad de las personas secuestradas y liberar de manera inmediata, sin dilaciones ni exigencias, a estos policías y a todas las personas que esta guerrilla mantiene secuestradas.

“Le exigimos al ELN que cumpla con todas las normas del Derecho Internacional Humanitario, el secuestro está prohibido y nada lo justifica, ni siquiera la pertenencia de las personas a la Fuerza Pública, por eso corresponde en este momento su liberación inmediata”. Aseguró la Defensora del Pueblo, Iris Marín.

Esta entidad mantiene los canales humanitarios abiertos para propiciar estas liberaciones porque ninguna causa justifica privar a una persona de su libertad. Las familias tienen derecho a tenerlos de regreso en casa.