¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Fecha y hora de los juegos ante Paraguay y Perú
Tras su empate con México, las Selección Colombia afrontará dos juegos amistosos más ante Perú y Paraguay en su preparación para el inicio de las Eliminatorias y la Copa América.
La Selección Colombia empató 1-1 con México en su primer partido de preparación de cara a la Copa América 2028 y las Eliminatorias del Mundial 2030. Tras esto, la Tricolor jugará contra Paraguay y Perú en lo que resta de la fecha FIFA.
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Néstor Lorenzo, entrenador del combinado nacional, citó a 26 jugadores con los que buscará un recambio generacional luego del Mundial 2026 y el retiro del equipo de varios referentes como James Rodríguez, David Ospina y Juan Fernando Quintero.
Aunque ante México jugaron en su mayoría futbolistas con huella en Selección, se espera que ante los guaraníes y los incas haya una mayor rotación de la nómina.
Cuándo son los partidos de Colombia ante Paraguay y Perú
Colombia vs. Paraguay
- Fecha: viernes 2 de octubre.
- Hora: 7:00 de la noche, hora colombiana.
- Estadio: Sports Illustrated Stadium en New Jersey, Estados Unidos.
Colombia vs. Perú
- Fecha: martes 6 de octubre.
- Hora: 6:45 de la tarde, hora colombiana.
- Estadio: Inter Miami Stadium, Florida.
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¿Quién heredó la camiseta 10 de Colombia?
El volante Jhon Arias, quien juega en el Palmeiras de Brasil, lució el dorsal 10 de la Tricolor en el juego ante los mexicanos.
¿Cuáles son las caras nuevas en la Selección Colombia?
Edier Ocampo, Roger Caicedo, Kevin Andrade, Samuel Velásquez, Daniel Arcila, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Juan Camilo Durán y Kevin Viveros.
Lista completa de convocados para los partidos ante Perú y Paraguay
Arqueros:
- Aldair Quintana
- Álvaro Montero
- Kevin Mier
Defensas:
- Álvaro Angulo
- Daniel Muñoz
- Davinson Sánchez
- Edier Ocampo
- Jhon Lucumí
- Kevin Andrade
- Roger Caicedo
- Samuel Velásquez
Mediocampistas:
- Daniel Arcila
- Gustavo Puerta
- Jaminton Campaz
- Jhon Arias
- Jhon Solís
- Yaser Asprilla
- Juan Manuel Rengifo
- Richard Ríos
- Kevin Castaño
Delanteros:
- Carlos Gómez
- Juan Camilo Durán
- Kevin Viveros
- Óscar Perea
- Luis Suárez
- Matías Orozco
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...