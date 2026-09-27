¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Fecha y hora de los juegos ante Paraguay y Perú

La Selección Colombia empató 1-1 con México en su primer partido de preparación de cara a la Copa América 2028 y las Eliminatorias del Mundial 2030. Tras esto, la Tricolor jugará contra Paraguay y Perú en lo que resta de la fecha FIFA.

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Néstor Lorenzo, entrenador del combinado nacional, citó a 26 jugadores con los que buscará un recambio generacional luego del Mundial 2026 y el retiro del equipo de varios referentes como James Rodríguez, David Ospina y Juan Fernando Quintero.

Aunque ante México jugaron en su mayoría futbolistas con huella en Selección, se espera que ante los guaraníes y los incas haya una mayor rotación de la nómina.

Cuándo son los partidos de Colombia ante Paraguay y Perú

Colombia vs. Paraguay

Fecha: viernes 2 de octubre.

Hora: 7:00 de la noche, hora colombiana.

Estadio: Sports Illustrated Stadium en New Jersey, Estados Unidos.

Colombia vs. Perú

Fecha: martes 6 de octubre.

Hora: 6:45 de la tarde, hora colombiana.

Estadio: Inter Miami Stadium, Florida.

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¿Quién heredó la camiseta 10 de Colombia?

El volante Jhon Arias, quien juega en el Palmeiras de Brasil, lució el dorsal 10 de la Tricolor en el juego ante los mexicanos.

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¿Cuáles son las caras nuevas en la Selección Colombia?

Edier Ocampo, Roger Caicedo, Kevin Andrade, Samuel Velásquez, Daniel Arcila, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Juan Camilo Durán y Kevin Viveros.

Lista completa de convocados para los partidos ante Perú y Paraguay

Arqueros:

Aldair Quintana

Álvaro Montero

Kevin Mier

Defensas:

Álvaro Angulo

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Edier Ocampo

Jhon Lucumí

Kevin Andrade

Roger Caicedo

Samuel Velásquez

Mediocampistas:

Daniel Arcila

Gustavo Puerta

Jaminton Campaz

Jhon Arias

Jhon Solís

Yaser Asprilla

Juan Manuel Rengifo

Richard Ríos

Kevin Castaño

Delanteros:

Carlos Gómez

Juan Camilo Durán

Kevin Viveros

Óscar Perea

Luis Suárez

Matías Orozco

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