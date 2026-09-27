España vence en penales a Corea del Norte y logra su segundo título en un Mundial Femenino Sub-20

España conquistó su segundo título en un Mundial Femenino Sub-20, luego de haber ganado en 2022 el disputado en Costa Rica. Esta vez se impusieron en la final por penales contra Corea del Norte, que llegaba de haber ganado el trofeo en Colombia en 2024.

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La arquera española detuvo los lanzamientos de Choe Yon A y Pak Ok I, el último y definitivo, mientras que Marisa García, Celia Segura, Carla Julià y Daniela Agote convirtieron los cuatro penaltis de España, que añadió el título al que consiguió en 2022 y se tomó la revancha de otra final que perdió en otra lotería de los penaltis con diferente final.

Laia López se erigió como la gran heroína de España. Apareció en el momento clave, justo cuando parecía que la portera de Corea del Norte, Pak Ju Gyong, estaba destinada a convertirse en la mujer del partido. La jugadora asiática lo paró todo a lo largo de los 120 minutos, pero no sirvió para nada. Al final, España triunfó.

Y es que la final reunió a las dos últimas campeonas de la categoría, ambas invictas en el torneo después de sumar seis victorias cada una. Los datos, además asustaban. España llegó a la cita con 21 goles a favor y solo uno en contra; Corea del Norte, defensora del título de 2024, con 16 marcados y sin encajar ni uno.

El duelo también reabrió la vieja herida de 2024. De aquella cita repitieron cinco españolas en el once y en el equipo asiático lo hicieron ocho jugadoras.

Las diferencias aparecieron antes de que rodara el balón. España combatió los nervios en el túnel con voces y gritos de ánimo; las norcoreanas aguardaron en silencio. Después, cada equipo trasladó su carácter al césped. Corea del Norte instaló su defensa muy lejos de Pak Ju Gyong y dejó a su espalda el único territorio aparentemente fértil.

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Corea del Norte llevó hasta el final su resistencia y condujo el partido a una prórroga que apenas alteró el paisaje. El cansancio redujo aún más los espacios y las ocasiones desaparecieron. Solo al borde del cambio de campo encontró España una grieta: Marisa García se plantó sola ante Pak Ju Gyong y volvió a encontrarse con la mejor jugadora de la final.

El equilibrio tampoco se rompió en los últimos quince minutos y el fantasma de la final sub-17 de 2024 comenzó a sobrevolar Lodz: otro partido encallado y los penaltis esperando al final del camino.

Ho Kyong abrió la tanda y Marisa García respondió. Laia López detuvo el segundo y el cuarto lanzamientos norcoreano. Escondida en su portería durante toda la final, levantó la mano en el mejor momento, cuando España necesitaba sus guantes para consumar la venganza de la final sub-17.

Así fue el momento del triunfo para España