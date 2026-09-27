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27 sep 2026 Actualizado 15:59

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Liga Femenina

Libertadores Femenina 2026: definidos los complicados rivales de Cali y Santa Fe en fase de grupos

Será la séptima participación del equipo bogotano en el certamen internacional y la quinta del cuadro vallecaucano.

Colprensa

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Deportivo Cali se quedó con la estrella del 2026 en la Liga Femenina. El conjunto Azucarero se impuso por tercera vez consecutiva a Santa Fe en la final y logró su cuarto título, convirtiéndose además en el club más ganador de esta competencia con cuatro campeonatos.

El partido de ida en Tunja dejó el resultado de 2-3 para el cuadro vallecaucano. En la vuelta, disputada en Palmaseca, quedó un 4-2, con Ingrid Guerra como la principal figura del encuentro, ya que marcó el doblete que condujo a la obtención del título.

El camino del Cali a su cuarto título

Cali terminó en el segundo puesto de la temporada regular con 38 puntos, uno menos que el líder, Atlético Nacional. Integró el Grupo B de los cuadrangulares y quedó en el primer puesto con 14 puntos, por delante de Santa Fe, y avanzando así a semifinales.

Deportivo Cali hizo historia: palmarés completo de títulos de la Liga Femenina

En la ronda de los mejores cuatro del torneo, venció en la ida a Nacional 1-2 y luego lo vapuleó en la vuelta por 4-0, llegando así a su sexta final. Increíblemente, todos sus títulos se los han ganado a Santa Fe.

Cali y Santa Fe, a la Copa Libertadores Femenina

Nuevamente, azucareras y leonas serán las representantes de Colombia en la Copa Libertadores. Desde el pasado 14 de septiembre se conocía el destino que tendría el equipo campeón y el subcampeón del torneo local, por lo que tras la final quedaron establecidos los rivales de ambos.

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En el caso del campeón, tendrá un grupo menos complicado que el de Santa Fe, pues integrará el Grupo D junto a Libertad (PAR), Nacional (URU) y Universidad de Chile (CHI). Las cardenales, por su parte, irán al Grupo A con Corinthians (BRA), Colo-Colo (CHI) y Caracas (VEN).

Formato de la Copa Libertadores Femenina 2026

El certamen cuenta con 4 grupos de 4 equipos cada uno. Los clubes juegan 3 partidos y clasifican a cuartos de final los dos primeros, para avanzar así a cuartos de final.

La Libertadores Femenina 2026 tendrá lugar en Quito, Ecuador, entre el 15 de octubre y el 31 del mismo mes. Corinthians es el equipo defensor del título, pues venció al Deportivo Cali hace un año en Argentina.

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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