Selección Colombia continúa su gira por Estados Unidos: rival, fecha y hora del próximo partido

La Selección Colombia inició el segundo ciclo de Néstor Lorenzo con un empate ante México (1-1) que dejó algunas preocupaciones por el fútbol mostrado de parte del equipo nacional. Si bien se trata de un amistoso, la Tricolor se vio superada en tramos del partido y el propio técnico argentino así lo reconoció.

“Siento que el primer tiempo, sobre todo, México nos superó. Nosotros llegamos tarde a las presiones, quisimos hacer un partido con una presión más alta. Ya en el segundo tiempo corregimos y se emparejó un poco el trámite... Creo que cometimos muchos errores que son corregibles. La actitud del equipo fue buena y el debut de los chicos que entraron fue promisorio. Nos parece que hay futuro”, dijo Lorenzo en la rueda de prensa.

Empezó ganando el cuadro colombiano al minuto 9 con una gran anotación del delantero del Sporting de Portugal tras un centro perfecto de Richard Ríos. Sin embargo, con el paso de los minutos la Tricolor fue perdiendo el balón y vio cómo México dominó por varios pasajes del encuentro, incluso estrellaron dos blaones contra el palo al 32′ y al 35′.

Para el segundo tiempo Colombia salió con el mismo equipo y al 62′ llegó la igualdad de los mexicanos con una gran jugada individual de Gilberto Mora, quien dejó en el piso a Jhon Lucumí y luego la ubicó al lado contrario del elegido por Álvaro Montero.

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Entre los aspectos positivos del juego, destaca el ingreso de hombres como Yaser Asprilla, Matías Orozco, Samuel Velásquez o Kevin Viveros, quienes le dieron otro semblante al elenco Tricolor. El equipo titular lo conformaron: Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Richard Ríos, Gustavo Puerta, Kevin Castaño; Jhon Arias, Carlos Gómez y Luis Suárez.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

La Tricolor regresó a Delawere para preparar su próximo partido y viajarán el martes 29 de septiembre a New Jersey. Este duelo tendrá lugar el viernes 2 de octubre desde las 7:00 p.m. (de Colombia) ante la similar de Paraguay de Gustavo Alfaro, que tendrá encuentros ante Bolivia y la Tricolor.

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El historial entre Colombia y Paraguay es de 51 partidos disputados y un saldo de 23 triunfos de la Tricolor, 10 empates y 18 derrotas.

Una vez Colombia dispute su encuentro en el Sports Illustrated Stadium o Red Bull Arena, iniciará la preparación para cerrar la gira en Estados Unidos el martes 6 de octubre ante Perú en el Nu Stadium de Miami.