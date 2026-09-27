Néstor Lorenzo, sincero tras amistoso de Colombia con México: reveló lo que no le gustó del equipo

El nuevo ciclo de la Selección Colombia camino a la Copa América 2028 y el Mundial 2030 inició con el amistoso en Baltimore, Maryland, ante México, uno de los rivales a los que más se ha enfrentado la Tricolor. El encuentro terminó 1-1, gracias a los goles de Luis Javier Suárez y Gilberto Mora.

Empezó ganando el cuadro colombiano al minuto 9 con una gran anotación del delantero del Sporting de Portugal tras un centro perfecto de Richard Ríos. Sin embargo, con el paso de los minutos la Tricolor fue perdiendo el balón y vio cómo México dominó por varios pasajes del encuentro, incluso estrellaron dos blaones contra el palo al 32′ y al 35′.

Para el segundo tiempo Colombia salió con el mismo equipo y al 62′ llegó la igualdad de los mexicanos con una gran jugada individual de Gilberto Mora, quien dejó en el piso a Jhon Lucumí y luego la ubicó al lado contrario del elegido por Álvaro Montero.

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En Colombia tuvieron su debut con la absoluta Kevin Viveros y Matías Orozco, mientras que también ingresaron Yaser Asprilla, Samuel Velásquez y Jáminton Campaz.

Lorenzo, autocrítico tras lo visto en el amistoso

El análisis del partido: “Siento que el primer tiempo, sobre todo, México nos superó. Nosotros llegamos tarde a las presiones, quisimos hacer un partido con una presión más alta. Ya en el segundo tiempo corregimos y se emparejó un poco el trámite”.

Se rescata el sacrifio de los jugadores: “Quedo conforme con la entrega, creo que los jugadores dieron lo mejor, fue un partido muy intenso. Cuando llegas tarde a las presiones y te ganan espacios entre líneas como pasó, la segunda pelota y todo se complica. Creo que cometimos muchos errores que son corregibles. La actitud del equipo fue buena y el debut de los chicos que entraron fue promisorio. Nos parece que hay futuro”.

El ingreso de los cambios: “No quiero hacer nombres de uno u otro, mejor o peor. Creo que en general entraron bien. El desafío fue después de haber sentido que nos superaron en el primer tiempo, salir con el mismo equipo para emparejar las cosas, mejorando la manera, la forma del equipo y creo que eso se dio, el segundo tiempo fue muchísimo más parejo”.

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Jhon Arias: “Arias es un jugador muy versátil. Empezó jugando como extremo derecho. Al ver que Gallardo se venía demasiado, ya lo sabíamos, lo pasamos a la izquierda. Después, en el segundo tiempo, jugó de volante”.

Álvaro Montero: “Es un jugador que viene muy bien de Boca, con muy buenas actuaciones, y sabemos lo que es, lo que puede dar. Cada vez que participó lo hizo muy bien, así que seguimos sumando partidos”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

La Tricolor tendrá su segundo partido de la fecha FIFA el próximo viernes 2 de octubre cuando se enfrente a Paraguay en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, New Jersey, desde las 7:00 p.m. (de Colombia).

Se espera un partido en el que haya una combinación de habituales titulares con hombres nuevos en la convocatoria, partiendo de que contra México el once titular no tuvo sorpresas.