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27 sep 2026 Actualizado 01:40

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Selección Colombia

🔴 Colombia vs. México EN VIVO HOY: siga acá el partido amistoso en Estados Unidos

La Tricolor inicia un nuevo ciclo enfrentando a México.

Colombia vs. México / Composición: Caracol Radio

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Colombia vs. México / Composición: Caracol Radio
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Comienza un nuevo ciclo en la Selección Colombia. Tras el Mundial, la Tricolor disputa el primero de sus tres amistosos en Estados Unidos, frente a México. Posteriormente, se medirá frente a Paraguay y cerrará ante Perú.

La gran expectativa pasa por ver a los nuevos jugadores que hacen parte de la convocatoria de 26 jugadores, como el caso de Matías Orozco, Daniel Arcila, Camilo Durán, Samuel Velásquez, entre otros.

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“¿Cómo no aprovechar la experiencia de estos muchachos? Tenemos una base importante de jugadores que compitieron en el Mundial, Copa América y Eliminatorias. Esa base es importante para acoger a los jugadores jóvenes, sin duda se seguirá compitiendo con esa base de jugadores experimentados”, dijo Lorenzo en rueda de prensa previa.

Este será el partido número 30 entre ambos equipos. Previamente, la Tricolor acumula 10 victorias, 10 triunfos han sido de México y 9 han terminado en empate.

Siga acá EN VIVO Colombia vs. México

Minuto a minuto de Colombia vs. México

Hay nuevos mensajes
31´

Se salva Colombia del empate

Doble golpe en el palo para los mexicanos y Colombia se salva 

29´

Tiro libre para Mexico

Pelota parada para los mexicanos que se va por encima del arco 

27´

Mexico gana protagonismo

El plantel centroamericano mantiene la pelota mientras que Colombia busca opciones de gol 

24´

Falta para Mexico

Tiro libre por el sector izquierdo para Mexico que termina en saque de puerta

23´

Amarilla en Colombia

Amonestación para Luis Suárez

13´

Tiro de esquina

Corner para Mexico que termina en despeje de Colombia 

Goooooool de Colombia

Anota Luis Suárez 

Falta para Mexico

Centro por el sector izquierdo que termina en despeje de Colombia

4

Remate desviado de México

Colombia perdió el balón en salida y hubo remate de los mexicanos que terminó en tiro de esquina.

2

Primeras posesiones para Colombia

La Tricolor es la que tien el balón en los primeros instantes del encuentro

Inicia el partido

Ya se juega en Baltimore, Maryland, el partido amistoso entre Colombia y México

¿Quién es el árbitro?

El juez es Guido González, de Estados Unidos.

Equipos a la cancha

Se vienen los equipos para vivir los actos protocolarios

El XI de México

El historial entre Colombia y México

Un XI conservador y sin sorpresas

Las imágenes del camerino

¡Bienvenidos al minuto a minuto del amistoso entre Colombia y México en Baltimore, Maryland!

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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