🔴 Colombia vs. México EN VIVO HOY: siga acá el partido amistoso en Estados Unidos

Comienza un nuevo ciclo en la Selección Colombia. Tras el Mundial, la Tricolor disputa el primero de sus tres amistosos en Estados Unidos, frente a México. Posteriormente, se medirá frente a Paraguay y cerrará ante Perú.

La gran expectativa pasa por ver a los nuevos jugadores que hacen parte de la convocatoria de 26 jugadores, como el caso de Matías Orozco, Daniel Arcila, Camilo Durán, Samuel Velásquez, entre otros.

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“¿Cómo no aprovechar la experiencia de estos muchachos? Tenemos una base importante de jugadores que compitieron en el Mundial, Copa América y Eliminatorias. Esa base es importante para acoger a los jugadores jóvenes, sin duda se seguirá compitiendo con esa base de jugadores experimentados”, dijo Lorenzo en rueda de prensa previa.

Este será el partido número 30 entre ambos equipos. Previamente, la Tricolor acumula 10 victorias, 10 triunfos han sido de México y 9 han terminado en empate.

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