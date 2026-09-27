🔴 Colombia vs. México EN VIVO HOY: siga acá el partido amistoso en Estados Unidos
La Tricolor inicia un nuevo ciclo enfrentando a México.
Comienza un nuevo ciclo en la Selección Colombia. Tras el Mundial, la Tricolor disputa el primero de sus tres amistosos en Estados Unidos, frente a México. Posteriormente, se medirá frente a Paraguay y cerrará ante Perú.
La gran expectativa pasa por ver a los nuevos jugadores que hacen parte de la convocatoria de 26 jugadores, como el caso de Matías Orozco, Daniel Arcila, Camilo Durán, Samuel Velásquez, entre otros.
Le puede interesar: Nómina titular de Colombia para partido amistoso contra México en Estados Unidos
“¿Cómo no aprovechar la experiencia de estos muchachos? Tenemos una base importante de jugadores que compitieron en el Mundial, Copa América y Eliminatorias. Esa base es importante para acoger a los jugadores jóvenes, sin duda se seguirá compitiendo con esa base de jugadores experimentados”, dijo Lorenzo en rueda de prensa previa.
Este será el partido número 30 entre ambos equipos. Previamente, la Tricolor acumula 10 victorias, 10 triunfos han sido de México y 9 han terminado en empate.
Siga acá EN VIVO Colombia vs. México
Minuto a minuto de Colombia vs. México
Se salva Colombia del empate
Doble golpe en el palo para los mexicanos y Colombia se salva
Tiro libre para Mexico
Pelota parada para los mexicanos que se va por encima del arco
Mexico gana protagonismo
El plantel centroamericano mantiene la pelota mientras que Colombia busca opciones de gol
Falta para Mexico
Tiro libre por el sector izquierdo para Mexico que termina en saque de puerta
Amarilla en Colombia
Amonestación para Luis Suárez
Tiro de esquina
Corner para Mexico que termina en despeje de Colombia
Goooooool de Colombia
Anota Luis Suárez
Falta para Mexico
Centro por el sector izquierdo que termina en despeje de Colombia
Remate desviado de México
Colombia perdió el balón en salida y hubo remate de los mexicanos que terminó en tiro de esquina.
Primeras posesiones para Colombia
La Tricolor es la que tien el balón en los primeros instantes del encuentro
Inicia el partido
Ya se juega en Baltimore, Maryland, el partido amistoso entre Colombia y México
¿Quién es el árbitro?
El juez es Guido González, de Estados Unidos.
Equipos a la cancha
Se vienen los equipos para vivir los actos protocolarios
El XI de México
El historial entre Colombia y México
Un XI conservador y sin sorpresas
Las imágenes del camerino
¡Bienvenidos al minuto a minuto del amistoso entre Colombia y México en Baltimore, Maryland!