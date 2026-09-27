Así puede certificarse laboralmente con el SENA siendo extranjero: paso a paso para aplicar

Más de 400 cursos virtuales del SENA 2026 gratuitos ¿Cómo inscribirse?: Tecnología, finanzas y más. Getty Images

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es la institución de educación pública más conocida en Colombia debido al acceso que le permite a varios colombianos para estudiar diferentes carreras tanto de manera presencial, como virtual.

Sin embargo, la institución no solamente le permite a las personas estudiar, pues también maneja aspectos laborales, y no solo para colombianos, sino también para ciudadanos extranjeros.

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Es el caso de la reciente convocatoria que abrió la entidad para que migrantes en Colombia puedan certificar sus saberes en el país.

La convocatoria: ¿a quién está dirigida?

Según explicó el SENA en su página web, “esta convocatoria está dirigida a personas migrantes de cualquier nacionalidad que viven en Colombia y cuentan con el permiso de residencia correspondiente, con el propósito de reconocer y certificar sus competencias laborales y empíricas”.

Este proceso va enmarcado en el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, en donde “los participantes podrán certificar los conocimientos, habilidades y experiencia adquiridos a lo largo de su trayectoria laboral en diferentes actividades”, así no haya sido en este país.

Cupos de la convocatoria y fechas de inscripción

Así mismo, el SENA explicó que esta convocatoria tiene un total de 400 cupos y es virtual. Así mismo, mencionaron que la inscripción estará disponible hasta el martes, 6 de octubre.

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¿En qué campos se puede certificar? Estas son las ocho normas

210601020: Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa.

Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa. 220201080 : Recolectar residuos sólidos según procedimiento de aprovechamiento y normativa ambiental.

: Recolectar residuos sólidos según procedimiento de aprovechamiento y normativa ambiental. 230101296: Cuidar personas según protocolos de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía.

Cuidar personas según protocolos de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía. 260101047 : Vender productos y servicios de acuerdo con las necesidades del cliente y objetivos comerciales.

: Vender productos y servicios de acuerdo con las necesidades del cliente y objetivos comerciales. 260201088: Preparar alimentos de acuerdo con orden de producción y receta estándar.

Preparar alimentos de acuerdo con orden de producción y receta estándar. 260401040: Controlar accesos de acuerdo con normativa de seguridad privada.

Controlar accesos de acuerdo con normativa de seguridad privada. 290202070 : Soldar láminas metálicas según técnica de arco manual con electrodo revestido y normativa.

: Soldar láminas metálicas según técnica de arco manual con electrodo revestido y normativa. 290801106: Manipular alimentos de acuerdo con procedimiento técnico y normativa de alimentos.

“Las personas participantes podrán seleccionar la norma o las normas de competencia laboral en las que desean certificar sus saberes, de acuerdo con su experiencia”, agregó la entidad.

¿Cómo inscribirse? Paso a paso

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Lo primero que debe hacer es ingresar a la página web del SENA.

Luego, haga clic en el banner de la convocatoria que aparece apenas inicia al sitio web.

Le arrojará el siguiente link en donde podrá hacer su inscripción: https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas5_YufTQVpa5FiU9fOattStVUNUJESkYwTDQwOFNTNEFNOTNIUzJaTTU2MC4u&origin=QRCode

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