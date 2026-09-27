Estas son las cédulas que declaran renta ante la DIAN entre el 28 de septiembre y 9 de octubre

Persona con dinero en la mano y logo de la DIAN. Fotos: Getty Images / DIAN

La declaración del impuesto sobre la renta es un requisito obligatorio para toda persona natural que registre en la totalidad de sus actividades un monto de más de 69.719.000 pesos o un registro de patrimonio de más de 224.096.000 pesos, para el año gravable 2025.

Por esto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estableció un calendario tributario oficial para facilitar la organización de los declarantes mediante fechas específicas en las que, dependiendo de cómo finalice el número del documento de identidad, se realizará el proceso a las personas que apliquen.

Le puede interesar: ¿Cuánto tiempo puede arrastrar un saldo a favor en renta? Límite de tiempo explicado y requisitos

¿Qué debe de tener en cuenta a la hora de declara renta?

Como aspectos esenciales a la hora de realizar el proceso de declaración de renta, debe verificar los topes de sus actividades económicas durante el año gravable 2025, contando también con la información de terceros que se suministra para rectificar gastos en determinadas operaciones.

Debe tener su RUT actualizado, al igual que contar con toda la información verídica para evitar posibles incongruencias, señalando la DIAN que los declarantes son los únicos responsables de que la información reportada sea correcta.

¿Qué sucede si declara falsamente en el impuesto sobre la renta?

Si se incurre en esta conducta, estaría acarreando un delito según el artículo 434A del Código Penal colombiano, que estipula que:

Es delito mentir con deudas inexistentes.

Es delito declarar activos por un valor por debajo del que valen realmente.

Es delito omitir activos.

La denuncia la realizará formalmente la DIAN mediante el comité de calificaciones de peticiones especiales.

Enfrentando penas desde los 4 a 13 años de prisión con una multa adicional. Sin embargo, usted tiene la oportunidad de pagar los impuestos, sanciones o intereses.

Esto porque la acción penal puede extenderse hasta dos veces como límite; la tercera vez que usted vuelva a cometer el mismo delito, la pena por prisión no podrá evitarse, teniendo solamente el descuento en esta.

Lea también: Declaración de renta 2026 | Lista de personas que declaran en octubre: últimos dígitos de cédulas

¿Qué números de cédula declaran renta entre el 28 de septiembre y 9 de octubre?

Según el calendario tributario fijado por la DIAN, estos son los documentos que, bajo los últimos dos dígitos del número de identidad o NIT, deben realizar el proceso de declaración de renta:

Tenga en cuenta que las fechas correspondientes al 29 y 30 de septiembre no se tendrán en cuenta dentro del cronograma de renta de personas naturales.

28 de septiembre de 2026: cédulas terminadas en 65 y 66.

cédulas terminadas en 65 y 66. 1 de octubre de 2026: cédulas terminadas en 67 y 68.

cédulas terminadas en 67 y 68. 2 de octubre de 2026: cédulas terminadas en 69 y 70.

cédulas terminadas en 69 y 70. 5 de octubre de 2026: cédulas terminadas en 71 y 72.

cédulas terminadas en 71 y 72. 6 de octubre de 2026: cédulas terminadas en 73 y 74.

cédulas terminadas en 73 y 74. 7 de octubre de 2026: cédulas terminadas en 75 y 76.

cédulas terminadas en 75 y 76. 8 de octubre de 2026: cédulas terminadas en 77 y 78.

cédulas terminadas en 77 y 78. 9 de octubre de 2026: cédulas terminadas en 79 y 80.

Escuche EN VIVO Caracol Radio