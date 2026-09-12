SENA ofrece cursos virtuales y gratuitos para aprender a manejar Word y Excel: ¿cómo inscribirse?
Le contamos qué requisitos piden y de cuánto es la duración de los dos cursos.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es la institución de educación pública más conocida en Colombia debido al acceso que le permite a varios colombianos para estudiar diferentes carreras tanto de manera presencial, como virtual.
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Ahora, no es un secreto que en su apartado presencial es donde destaca la educación superior, pero su apartado virtual también resalta por los cursos cortos que ofrece.
Es el caso de dos recientes que tienen publicados en los que se enseña cómo manejar las plataformas de Word y Excel, programas básicos de computación.
Curso de Word y Excel del Sena: requisitos
Pues bien, los requisitos para acceder a estos dos cursos que oferta el SENA son, realmente, muy básicos.
- Primero, debe cumplir con el trámite de registro y matrícula establecido por la institución
- Segundo, debe contar con las herramientas de cómputo e internet necesarias para el desarrollo del proceso formativo
- Tercero, debe contar con habilidades lectoescritoras y de manejo de herramientas informáticas y de comunicación acordes con el programa de formación.
- Adicionalmente, deberá tener más de 14 años para aplicar.
¿Qué aprenderá en estos cursos?
Word
- Digitar textos de acuerdo con metodologías y guía técnica
Excel
- Operar herramientas informáticas y digitales de acuerdo con protocolos y manuales técnicos
Contenido de estudio de ambos cursos
En el curso de Word
- Configuración de estilos en microsoft word
- Aplicación de normas de estilo en microsoft word
En el curso de Excel
En este curso usted pasará por cinco módulos:
- Interfaz y estructura de excel
- Gestión de datos en excel
- Referencias de celda
- Operadores para la creación de fórmulas
- Fórmulas y funciones
Duración de los cursos
Ahora, cabe recordar que estos cursos son de educación complementaria y ambos tienen una duración de 48 horas.
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¿Cómo inscribirse?
Finalmente, para inscribirse lo único que usted deberá hacer es hacer clic en el enlace de cada curso:
- Word: https://betowa.sena.edu.co/oferta/procesamiento-de-textos-con-microsoft-word-en-la-gestion-de-documentos?search=ROCESAMIENTO+DE+TEXTOS&programId=230049&modality=V&enrollCourse=3409370
- Excel: https://betowa.sena.edu.co/oferta/manejo-de-datos-con-microsoft-excel-en-entornos-organizacionales?search=DATOS+CON+MICROSOFT+EXCEL&programId=231589&modality=V&enrollCourse=3409358
Luego deberá hacer clic en donde dice ‘inscribirse’.
Inicie sesión y finalice el proceso.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...