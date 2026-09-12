SENA ofrece cursos virtuales y gratuitos para aprender a manejar Word y Excel: ¿cómo inscribirse?

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es la institución de educación pública más conocida en Colombia debido al acceso que le permite a varios colombianos para estudiar diferentes carreras tanto de manera presencial, como virtual.

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Ahora, no es un secreto que en su apartado presencial es donde destaca la educación superior, pero su apartado virtual también resalta por los cursos cortos que ofrece.

Es el caso de dos recientes que tienen publicados en los que se enseña cómo manejar las plataformas de Word y Excel, programas básicos de computación.

Curso de Word y Excel del Sena: requisitos

Pues bien, los requisitos para acceder a estos dos cursos que oferta el SENA son, realmente, muy básicos.

Primero , debe cumplir con el trámite de registro y matrícula establecido por la institución

, debe cumplir con el trámite de registro y matrícula establecido por la institución Segundo, debe contar con las herramientas de cómputo e internet necesarias para el desarrollo del proceso formativo

debe contar con las herramientas de cómputo e internet necesarias para el desarrollo del proceso formativo Tercero, debe contar con habilidades lectoescritoras y de manejo de herramientas informáticas y de comunicación acordes con el programa de formación.

debe contar con habilidades lectoescritoras y de manejo de herramientas informáticas y de comunicación acordes con el programa de formación. Adicionalmente, deberá tener más de 14 años para aplicar.

¿Qué aprenderá en estos cursos?

Word

Digitar textos de acuerdo con metodologías y guía técnica

Excel

Operar herramientas informáticas y digitales de acuerdo con protocolos y manuales técnicos

Contenido de estudio de ambos cursos

En el curso de Word

Configuración de estilos en microsoft word

Aplicación de normas de estilo en microsoft word

En el curso de Excel

En este curso usted pasará por cinco módulos:

Interfaz y estructura de excel

Gestión de datos en excel

Referencias de celda

Operadores para la creación de fórmulas

Fórmulas y funciones

Duración de los cursos

Ahora, cabe recordar que estos cursos son de educación complementaria y ambos tienen una duración de 48 horas.

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¿Cómo inscribirse?

Finalmente, para inscribirse lo único que usted deberá hacer es hacer clic en el enlace de cada curso:

Luego deberá hacer clic en donde dice ‘inscribirse’.

Inicie sesión y finalice el proceso.

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