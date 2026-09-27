Camila prepara su regreso a Bogotá con una gira que celebra 20 años de música

Camila tiene una nueva cita con sus seguidores colombianos. La agrupación mexicana regresará a Bogotá el próximo 27 de noviembre para presentarse en el Movistar Arena como parte de su ‘Adiós World Tour’, una gira con la que celebra sus 20 años de trayectoria musical.

La banda prepara un espectáculo que recorrerá diferentes etapas de su historia y que permitirá al público volver a cantar algunas de las canciones que han acompañado a varias generaciones.

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Entre los temas que hacen parte del repertorio que ha marcado la carrera de Camila están ‘Mientes’, ‘Todo Cambió’, ‘Coleccionista de Canciones’ y ‘Aléjate de Mí’, canciones que ayudaron a consolidar a la agrupación como uno de los referentes del pop latino.

El nombre de la gira, ‘Adiós’, también tiene un significado especial. Más que plantearse únicamente como una despedida, el concepto busca celebrar lo que Camila ha construido durante estas dos décadas y reencontrarse con los seguidores que han acompañado su trayectoria.

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Para esta etapa, la agrupación apuesta por una presentación de gran formato en la que sus reconocidas baladas estarán acompañadas de una propuesta escénica pensada para llevar sus canciones al público en vivo.

Bogotá será una de las paradas de este recorrido, por lo que los seguidores colombianos ya tienen fecha para volver a escuchar en directo los temas que hicieron parte de sus historias de amor, desamor y nostalgia.

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La cita será el 27 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá. La venta general de entradas ya está disponible a través de TuBoleta.

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Con este concierto, Camila celebrará junto a sus seguidores colombianos dos décadas de una carrera construida alrededor de canciones que continúan haciendo parte de la memoria musical de su público.