Ovy On The Drums y Manuel Turizo reviven un clásico de Latin Dreams con ‘Volveré’

Hay canciones que hacen parte de los recuerdos de una generación y que, con el paso de los años, encuentran una nueva forma de llegar al público. Ese es el caso de ‘Vuelve’, de Latin Dreams, un tema que marcó la infancia de Ovy On The Drums y que ahora regresa con una nueva producción y la voz de Manuel Turizo.

El productor colombiano decidió retomar esta canción que recuerda desde niño y transformarla en ‘Volveré’, una nueva versión que conserva la conexión con la obra que lo acompañó durante sus primeros años, pero que incorpora una propuesta musical diferente.

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Para Ovy On The Drums, este lanzamiento representa un encuentro entre dos momentos de su vida: el niño que escuchaba a Latin Dreams y el productor que años después puede llevar aquella canción nuevamente al estudio.

En esta nueva interpretación, Manuel Turizo se encarga de ponerle voz a la canción y darle una nueva identidad, acercándola también a una generación que quizás no conoció la versión original.

La colaboración nació, precisamente, de la admiración de Ovy por la canción y de su deseo de volver a escucharla en una voz como la de Manuel Turizo.

Con ‘Volveré’, los artistas conectan un recuerdo musical con una nueva producción y presentan una canción que busca reunir a quienes crecieron escuchando a Latin Dreams con quienes ahora pueden descubrir esta historia por primera vez.

El lanzamiento también muestra cómo algunas canciones pueden mantenerse presentes con el paso del tiempo cuando encuentran nuevas voces y nuevas formas de ser interpretadas.