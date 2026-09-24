SENA y MinDefensa amplían oportunidades de formación para jóvenes del Catatumbo. / Foto: SENA.

Norte de Santander

“Vamos a quitarle los jóvenes a la guerra”, bajo esa consigna, el director general del SENA, Fray Ricardo Torres Castro argumentó la alianza de la institución con el Ministerio de Defensa, que busca ampliar las oportunidades de formación para jóvenes en la región del Catatumbo.

De acuerdo con la información dada a conocer por parte del SENA, una de las estrategias “está relacionada con el fortalecimiento de la presencia del SENA en Norte de Santander, especialmente en municipios estratégicos para el desarrollo de la región”.

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“El SENA de Ocaña y el SENA de Tibú van a ser una realidad y hoy, junto con el Ministerio de Defensa, vamos a impulsar sobre todo el SENA de Tibú en el Norte de Santander”, indicó Torres Castro.

Formación técnica para jóvenes que presten servicio militar

Por su parte, desde el Ministerio de Defensa se explicó que también se harán esfuerzos para que, aquellos jóvenes que decidan prestar su servicio militar, logren acceder a una formación técnica.

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“El servicio militar no solamente va a ser un contenido de servicio a la patria. También es un compromiso para entregarle a la sociedad jóvenes preparados para que se incorporen con habilidades técnicas a servir al país”, señaló el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López.

Con esta unión estratégica, se busca además contribuir en el desarrollo económico y social de Norte de Santander mediante mayores oportunidades de educación y capacitación para los jóvenes.