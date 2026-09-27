Cumpleaños de Google: ¿Por qué se celebra el 27 de septiembre y cómo se llamaba antes el buscador? Getty Images/Instagram: @Google

Este domingo 27 de septiembre de 2026, Google renovó su tradicional doodle con una versión inicial de su icónico logo, conmemorando así el cumpleaños número 28 del popular motor de búsquedas.

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Aunque se ha convertido en toda una tradición en Internet, lo cierto es que la fecha de nacimiento de Google sigue bajo debate, incluso dentro de la misma compañía.

En ese sentido, aunque ha cambiado en algunas ocasiones y no coincide con la fecha legal de su fundación, el 27 de septiembre se ha convertido para Google en una jornada clave para recordar uno de los momentos más recordados de su historia.

¿Por qué el cumpleaños de Google se celebra el 27 de septiembre?

Pese a que la fecha de fundación legal de Google como compañía es el 4 de septiembre de 1998 (por eso tiene 28 años), son ya más de 10 años en los que la celebración se lleva a cabo oficialmente el 27 de septiembre, como lo comprueban los doodles en el buscador.

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La razón más difundida de haber escogido el 27 de septiembre está relacionada con uno de los logros más importantes en la carrera de los buscadores, que en 2005 enfrentaba a Google y Yahoo como principales competidores en cuanto a quién indexaba más páginas.

De esta manera, el 27 de septiembre conmemora el día en el que Google rompió su récord de páginas indexadas en el motor de búsqueda, un hito que pasaría a convertirse en la fecha escogida para el cumpleaños del buscador.

¿Cuál fue el primer nombre que tuvo Google?

Según Google, la historia como proyecto comenzó en 1995 en la Universidad de Stanford de la mano de Larry Page y Sergey Brin, quienes el año siguiente construyeron un motor de búsqueda que utilizaba los enlaces para determinar la importancia de cada página de la World Wide Web.

Este motor inicial se llamó ‘BackRub’ (masaje en la espalda en español) porque analizaba los enlaces que apuntaban a las páginas, conocidos como backlinks en inglés, un método que dio origen al algoritmo PageRank.

¿De dónde proviene el nombre Google?

La propia empresa reseña que al poco tiempo abandonó el nombre de BackRub por Google, inspirado originalmente en la expresión matemática utilizada para representar al número 1 seguido de 100 ceros.

Aunque el término es googol, según David Koller, quien era estudiante del laboratorio de gráficos por computadora de Stanford en tiempos del nacimiento del buscador, la palabra Google habría nacido a partir de un error de un compañero de Page y Brin, quien escribió mal la palabra mientras buscaba si estaba disponible el dominio en internet.

A Larry Page le gustó el nombre al punto en el que en cuestión de horas ya habían adquirido el dominio google.com, cuyo registro data del 15 de septiembre de 1997, indicó Koller.

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