Luis Fonsi suma a Dalvin La Melodía a ‘Me Despido’ y prepara su gira de 2027

Luis Fonsi continúa ampliando su nueva etapa musical con ‘Me Despido Remix’, una versión de su reciente sencillo en la que comparte con el cantante Dalvin La Melodía.

El tema, estrenado esta semana, llega después de que la canción original alcanzara el número uno en Argentina y Chile. Para esta nueva versión, Dalvin incorpora su estilo a la producción y se suma a Fonsi en una colaboración que marca un nuevo capítulo para la canción.

“Formar parte del remix de ‘Me Despido’ es un verdadero honor”, expresó Dalvin La Melodía, quien destacó su admiración por la trayectoria de Fonsi y aseguró que desde el primer momento conectó con el tema.

El lanzamiento también llega en un momento importante para el cantante puertorriqueño. Su canción ‘Cambiaré’, junto a Feid, alcanzó el número uno en las listas Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard, además de liderar la radio en mercados como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala y Panamá.

El tema también fue incluido por Billboard en su selección de “The 30 Best Latin Songs of 2026 (So Far)”.

Luis Fonsi se prepara para volver a los escenarios

Mientras continúa presentando música, Fonsi ya tiene definida una de sus grandes apuestas para 2027: el ‘Mar Infinito Tour’, con el que recorrerá diferentes países.

La gira comenzará el 20 de febrero de 2027 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde el artista se reencontrará con su público antes de llevar el espectáculo por Latinoamérica, Europa, Norteamérica y Asia.

En Chile ya fueron anunciadas fechas para Santiago, Monticello, Concepción y Antofagasta durante abril de 2027, mientras que se esperan nuevos anuncios a través de sus plataformas oficiales.

La gira reunirá los éxitos que han marcado la trayectoria de Fonsi con las canciones de su actual etapa artística.

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El momento también tiene un significado especial para el cantante, quien recientemente conmemoró 28 años del lanzamiento de su álbum debut, ‘Comenzaré’, publicado en 1998.

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Así, entre nueva música y una gira internacional en camino, Luis Fonsi continúa construyendo una nueva etapa de su carrera, ahora acompañado por Dalvin La Melodía en ‘Me Despido Remix’