Salieron los resultados ICFES Pruebas Saber 11: ¿Cómo interpretar las calificaciones? Asesor explicó

Bucaramanga

El ICFES publicó los resultados individuales de las pruebas Saber 11 que se efectuaron el domingo 26 de julio para estudiantes de los colegios del calendario A.

Los puntajes se revelaron a través de la página web de la institución, aunque desde hace algunas horas se habían filtrado los resultados de forma parcial a través de la nueva aplicación digital.

Un asesor en temas de educación, Milton Ochoa, dijo a Caracol Radio que cada una de las preguntas no tiene un puntaje definido antes de la presentación de las pruebas.

“El puntaje de cada interrogante de las pruebas depende del grado de aciertos o equivocaciones. Si la mayoría contesta mal, el nivel sería alto superior y el puntaje otorgado puede variar entre 4, 5 o 6 puntos”, explica el asesor.

En caso contrario, la mayoría acierta; la pregunta se cataloga en nivel bajo y da muy pocos puntos. “O sea que el puntaje de cada pregunta depende de cómo contesten los colombianos”, dijo.

El puntaje global va de 0 a 100; cuando el ICFES ya tiene el puntaje de las preguntas, lo acomoda a 100 puntos. “Si hace 50 preguntas de Matemáticas y el mejor estudiante de Colombia responde 47, ese número equivale a los 100 puntos; así pues, el puntaje se da con base en la mayor nota que saquen los estudiantes”.

“Hay 5 áreas: Matemáticas, Lenguaje, Sociales, Ciencias e Inglés. Matemáticas se multiplica por 3, al igual que las otras áreas; inglés apenas por 1. El gran global se multiplica por 13″, asegura el profesor Ochoa.

Las pruebas se pasan con 250 puntos, pero ese resultado no alcanza para pasar en una universidad pública. Para ser admitido en una facultad de Medicina como la de la Universidad Industrial de Santander, UIS, se necesita como mínimo un puntaje de 430. Para estudiar una licenciatura, podría ser admitido con 350. En resumen, para entrar a una buena universidad pública se necesitan más de 400 puntos, destaca el asesor.