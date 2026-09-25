Música latina aumenta sus ingresos en EE. UU. y supera el crecimiento del mercado general

La música latina continúa ganando terreno en la industria musical de Estados Unidos. De acuerdo con el más reciente informe de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), los ingresos de la música latina grabada llegaron a US$542,2 millones durante el primer semestre de 2026, lo que representa un crecimiento del 8,6 % frente al mismo periodo de 2025.

El aumento estuvo por encima del registrado por el mercado general de música grabada en Estados Unidos, que creció un 6,9 % durante los primeros seis meses del año.

Con estos resultados, la música latina alcanzó además el 9,1 % de los ingresos totales de la música grabada en Estados Unidos, frente al 8,8 % registrado en el primer semestre de 2025. Este representa el 13.er semestre consecutivo de crecimiento para el género.

El streaming continúa siendo el principal motor del negocio, al representar el 96 % de los ingresos de la música latina. Dentro de este segmento, las suscripciones pagas aumentaron un 12,4 %, hasta alcanzar los US$308,4 millones.

SANTA CLARA, CA - FEBRUARY 08: Bad Bunny performs the halftime show during the Seattle Seahawks versus the New England Patriots Super Bowl LX game on February 8, 2026, at Levi's Stadium in Santa Clara, CA. (Photo by Bob Kupbens/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire Ampliar SANTA CLARA, CA - FEBRUARY 08: Bad Bunny performs the halftime show during the Seattle Seahawks versus the New England Patriots Super Bowl LX game on February 8, 2026, at Levi's Stadium in Santa Clara, CA. (Photo by Bob Kupbens/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire Cerrar

Otros formatos también registraron incrementos. Los ingresos por música latina en formatos físicos crecieron 232,2 %, hasta llegar a US$14 millones, impulsados principalmente por el vinilo. Por su parte, los ingresos por sincronización —música utilizada en películas, televisión, publicidad y videojuegos— aumentaron 104,2 %, alcanzando US$3,3 millones.

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Bad Bunny performs during halftime of Super Bowl LX between the New England Patriots and the Seattle Seahawks at Levi's Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Kathryn Riley/Getty Images) / Kathryn Riley Ampliar SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Bad Bunny performs during halftime of Super Bowl LX between the New England Patriots and the Seattle Seahawks at Levi's Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Kathryn Riley/Getty Images) / Kathryn Riley Cerrar

El informe también destaca la presencia de artistas latinos en grandes escenarios internacionales. Entre ellos, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Bad Bunny y la participación de Shakira y Burna Boy con “Dai Dai”, canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026