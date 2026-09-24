U2 anunció su nuevo álbum en nueve años, “Carnaval De Luz”, y presentó su nueva canción “Silencio”

Este viernes, la agrupación de rock irlandesa U2 anunció su primer álbum de estudio en nueve años, titulado “Carnaval De Luz”.

¿Cuál es el nuevo sencillo de U2?

El próximo álbum se anticipa con un nuevo sencillo, “Silencio”.

En un comunicado, la canción se describió como un “homenaje de dos minutos y 35 segundos a la insolencia del ‘surf-punk’ de los inicios”.

El videoclip de “Silencio” se rodó en la Ciudad de México a principios de este año.

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Está dirigido por Cliqua, el dúo de directores mexicoestadounidenses formado por Pasqual Gutiérrez y Raúl “RJ” Sánchez.

¿Cómo es la portada del nuevo álbum?

El nuevo álbum, cuya portada muestra a la banda caminando en fila junto al mar, se describió como “una colección de 12 canciones que exploran temas de espiritualidad, amistad, libertad y resistencia frente a fuerzas oscuras y amenazantes”.

¿Quién produjo el disco?

El disco fue producido por Jacknife Lee, colaborador habitual del grupo en “How to Dismantle an Atomic Bomb” y “Songs of Experience”.

¿Cuáles son las canciones de “Carnaval De Luz”?

El tema que cierra el álbum es un dúo con Dolly Parton titulado “Torn”, descrito en un comunicado como “la que lamentablemente resultó ser su última grabación vocal”, realizada por la superestrella de la música country el pasado mes de junio.

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¿Qué colaboradores aparecen?

Entre otros colaboradores se encuentran Brian Eno, quien participó en la composición y tocó el sintetizador en “Go (Carnaval De Luz)”, “The Greatest Show on Earth” y “Can’t Stop Us Now”; Martin Garrix, coautor de “Glorify”; y Ryan Tedder, de OneRepublic, como coproductor de “Silencio”.

¿Qué lanzamientos precedieron a “Carnaval De Luz”?

El lanzamiento estuvo precedido por dos EP sorpresa, publicados exclusivamente en formato digital, “Days of Ash” y “Easter Lily”, cada uno con seis canciones, editados con motivo del Miércoles de Ceniza y la Pascua, respectivamente.

¿Cuántos años de historia celebra U2?

Con el anuncio de “Carnaval De Luz”, la banda irlandesa inicia las celebraciones de sus 50 años de historia.

¿Cuál fue el primer sencillo del álbum?

El primer sencillo del álbum, “Street of Dreams”, se lanzó en julio, cuando el nuevo proyecto aún no se había anunciado oficialmente.