Anuncian paro de Fecode en Colombia: Fecha y más detalles de la convocatoria según último comunicado

Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) // Logo tomado de La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode)

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) confirmó el pasado 20 de septiembre de 2026 una nueva jornada de movilización nacional para octubre. La convocatoria hace parte de la agenda de protesta de organizaciones sindicales y sociales, que también contempla una jornada de movilizaciones.

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¿Cuándo será la movilización de Fecode?

La jornada nacional de movilización quedó programada para el miércoles 14 de octubre de 2026. Entre los confirmados para las marchas se encuentran:

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Miembros de la Alianza por la Vida, Pacto Histórico, la Asamblea Nacional Popular.

Por el momento, no se han informado de otros sectores o sindicatos que se podrían unir, ni los puntos de concentración definitivos para las ciudades.

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¿Por qué se movilizarán los docentes?

En el comunicado más reciente, FECODE señaló 4 diferentes motivos para la marcha del 14, que se establecen de la siguiente manera:

La educación pública, laica, gratuita financiada y administrada por el Estado, para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

“Fecode y el Magisterio de Colombia la hemos defendido en su carácter público como espacio de formación, inclusión y esperanza. Sin embargo, hoy advertimos el riesgo inminente con las propuestas de avances hacia procesos de privatización, mediante iniciativas gubernamentales y parlamentarias que amenazan el carácter fundamental, universal y gratuito del derecho de la educación...”

La dignificación de la labor pedagógica para la comunidad educativa.

“...impulsamos la Ley Orgánica de Competencias, que dispone la financiación suficiente para los sectores de salud, agua apta para el consumo y educación, que garantice además de todas las condiciones para la comunidad, la universalización de la alimentación escolar - PAE; la inversión en planta docente, física y personal administrativo.”

Defensa del Fondo de Prestaciones Sociales (FOMAG), del derecho a la salud y del bienestar del Magisterio.

“...exigimos al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación en calidad de Fideicomitente, a la Fiduprevisora como administradora y operadora de salud, la consolidación de la atención en salud, conforme al Acuerdo 003 de 2024, donde se facilite el acceso al derecho sin barreras, la implementación de auditorías integrales para garantizar el cumplimiento contractual, la oportunidad en el servicio, el buen uso y la transparencia de los recursos del Fomag...”

Apoyo a las comunidades educativas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026 y la reconstrucción de los espacios educativos de las zonas afectadas.

“...solidaridad con las poblaciones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, especialmente, a las comunidades educativas que han visto frustrada su actividad académica por los graves daños a la infraestructura educativa. Hacemos el llamado a la Ministra de Educación para la pronta y oportuna reparación y/o construcciones escolares de forma que se garantice el regreso seguro a la escuela con las condiciones necesarias.”

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