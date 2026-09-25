Mike Bahía y Greeicy presentan “Sitaku”, una canción que celebra el amor desde la vida cotidiana

Mike Bahía y Greeicy vuelven a compartir su música con “Sitaku”, una canción que presenta una mirada cercana y cotidiana sobre el amor, la familia y la complicidad.

El sencillo nace de una reflexión sobre lo que significa construir una vida junto a otra persona. En lugar de centrarse en grandes declaraciones, la canción encuentra su inspiración en los pequeños gestos del día a día, como un abrazo, una mirada, una risa compartida o la compañía antes de dormir.

“Sitaku” también plantea que el amor va más allá de lo físico. La letra incluye frases como “déjame abrazarte que quiero sentirte antes de dormir” y “somos mucho más que algo físico”, que resumen el mensaje de la canción y su apuesta por mostrar una relación desde un lado más auténtico.

El lanzamiento está acompañado por un videoclip dirigido por 36 Grados, en el que Mike Bahía y Greeicy muestran diferentes momentos de su cotidianidad. Antojos compartidos, tardes sin un plan definido y miradas cómplices hacen parte de una historia que busca resaltar esos instantes sencillos que terminan convirtiéndose en los más especiales.

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Con “Sitaku”, los artistas presentan una canción que habla del amor desde la cercanía y la vida real, destacando cómo la compañía y los detalles pueden convertirse en la base de una historia compartida.

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La producción musical llega como una nueva colaboración entre Mike Bahía y Greeicy, quienes nuevamente ponen sus voces al servicio de una historia inspirada en su propia manera de entender el amor.