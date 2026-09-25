Bad Bunny autorizó a Lula usar una de sus canciones para su campaña presidencial: ¿De cuál se trata?

El presidente de Brasil, Luiz Inácio da Silva, presentó una adaptación en portugués de “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”, la canción de protesta centrada en la identidad puertorriqueña, autorizada por Bad Bunny, para su uso en la campaña de Lula.

¿Qué dijo Lula en su discurso ante la ONU?

Últimamente, Lula ha hecho hincapié en la soberanía brasileña en medio de las tensiones con Estados Unidos de cara a las elecciones locales de octubre.

El presidente brasileño aprovechó su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para advertir contra la injerencia extranjera en la votación, declarando que “Brasil no es el patio trasero de nadie”.

Lea también: Johnny Depp regresa a Hollywood con el tráiler de su nueva película “Day Drinker” con Penélope Cruz

¿Cómo es el video publicado por el presidente de Brasil?

Lula publicó el video en su cuenta oficial de X acompañado del siguiente texto:

“Proveniente del latín, Silva es la selva misma: la raíz que brota de la tierra, el verde que perdura y la fuerza viva del suelo”.

“Durante siglos intentaron menospreciar a nuestra gente, pero fue con tenacidad, sudor y dignidad que cada Silva construyó este país”.

“Nuestra fuerza no se doblega, nuestra bandera no se rinde y nuestra soberanía no tiene precio”.

“El futuro de Brasil pertenece a quienes cultivan la vida y protegen su tierra. Somos la selva, somos la historia, todos somos Silva”.

Le puede interesar: U2 anunció su nuevo álbum en nueve años, “Carnaval De Luz”, y presentó su nueva canción “Silencio”

¿Cuál es la canción de Bad Bunny que usaron?

“LO QUE LE PASÓ A HAWAii” es una canción del rapero y cantante puertorriqueño Bad Bunny, perteneciente a su sexto álbum de estudio, “Debí Tirar Más Fotos”, de 2025.

Es la decimocuarta pista del álbum y aborda la gentrificación en Puerto Rico, además de criticar las posibles consecuencias de la estadidad para la isla mediante una comparación con la experiencia histórica de Hawái, que se convirtió en estado de los Estados Unidos en 1959.

La letra de la canción se centra en un llamado a que Puerto Rico evite correr la misma suerte que Hawái, donde la colonización estadounidense condujo a la marginación de la lengua y las prácticas culturales nativas hawaianas.