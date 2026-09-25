Descargar resultados ICFES Saber 11 - Calendario A: ¿Cómo sacar certificado PDF con su celular?

Imágenes de referencia de estudiante, examen y logo del ICFES. Fotos: Getty Images / X @ICFEScol

Desde el 24 de septiembre, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) confirmó que los resultados de las pruebas Saber 11 pueden ser consultados y descargados por los estudiantes que están próximos a graduarse de la educación media en Colombia.

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¿Qué miden las pruebas Saber 11 del ICFES ?

Estas pruebas de Estado miden los conocimientos básicos de los jóvenes colombianos en cinco grandes áreas:

Lectura Crítica: comprensión, interpretación e inferencia de textos.

comprensión, interpretación e inferencia de textos. Matemáticas: razonamiento cuantitativo, geometría y estadística.

razonamiento cuantitativo, geometría y estadística. Sociales y Ciudadanas: historia, geografía y la Constitución.

historia, geografía y la Constitución. Ciencias Naturales: biología, química y física.

biología, química y física. Inglés: nivel de desempeño en una lengua extranjera.

Paso a paso para consultar y descargar los resultados de las pruebas Saber 11 en celular

Ingrese a la página web del ICFES o haga clic en el siguiente LINK: https://resultadossaber11.icfes.gov.co/login

Complete el formulario con los datos: tipo y número de documento, fecha de nacimiento y el número de registro.

Cuando ingrese, le aparecerán sus resultados y debe buscar la opción ‘descargar reporte individual’ en PDF.

Debe tener en cuenta que, si al momento de descargar los resultados en el celular no lo deja, debe revisar los permisos en su dispositivo.

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¿Cuál es el número de registro para los resultados de las pruebas Saber 11?

Para conocer el número de registro, el estudiante puede hacer clic en esta URL habilitada por el ICFES → https://resultados.icfes.edu.co/resultados-saber2016-web/pages/publicacionResultados/autenticacion/consultaSnp.jsf#No-back-button

En este lugar están los números de registro de todas las pruebas del ICFES desde el 2005 en adelante. Este código es clave para consultar cualquier resultado.

Cómo saber si el puntaje de la prueba Saber 11 es bueno o malo

Estas pruebas se miden en un puntaje de 0 a 500, dándole 100 puntos a cada área del conocimiento. Según el ICFES, un puntaje bueno significa estar un 85% por encima de la media nacional.

A pesar de esto, un resultado por encima de 300 puntos se puede considerar aceptable.

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