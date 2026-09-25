Descargar resultados ICFES Saber 11 - Calendario A: ¿Cómo sacar certificado PDF con su celular?
El ICFES anunció que ya están disponibles los resultados de las pruebas Saber 11 para el calendario A. Vea el paso a paso para descargarlos y conozca si es un buen o mal puntaje.
Desde el 24 de septiembre, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) confirmó que los resultados de las pruebas Saber 11 pueden ser consultados y descargados por los estudiantes que están próximos a graduarse de la educación media en Colombia.
Lea aquí: ¿Cómo saber si su puntaje ICFES es bueno? Así se lee resultado global, por prueba, percentil y más
¿Qué miden las pruebas Saber 11 del ICFES?
Estas pruebas de Estado miden los conocimientos básicos de los jóvenes colombianos en cinco grandes áreas:
- Lectura Crítica: comprensión, interpretación e inferencia de textos.
- Matemáticas: razonamiento cuantitativo, geometría y estadística.
- Sociales y Ciudadanas: historia, geografía y la Constitución.
- Ciencias Naturales: biología, química y física.
- Inglés: nivel de desempeño en una lengua extranjera.
Paso a paso para consultar y descargar los resultados de las pruebas Saber 11 en celular
Ingrese a la página web del ICFES o haga clic en el siguiente LINK: https://resultadossaber11.icfes.gov.co/login
Complete el formulario con los datos: tipo y número de documento, fecha de nacimiento y el número de registro.
Cuando ingrese, le aparecerán sus resultados y debe buscar la opción ‘descargar reporte individual’ en PDF.
Debe tener en cuenta que, si al momento de descargar los resultados en el celular no lo deja, debe revisar los permisos en su dispositivo.
Vea aquí: Estas son las 10 mejores universidades de Colombia en 2026, según ranking: Quedan en 5 ciudades
¿Cuál es el número de registro para los resultados de las pruebas Saber 11?
Para conocer el número de registro, el estudiante puede hacer clic en esta URL habilitada por el ICFES → https://resultados.icfes.edu.co/resultados-saber2016-web/pages/publicacionResultados/autenticacion/consultaSnp.jsf#No-back-button
En este lugar están los números de registro de todas las pruebas del ICFES desde el 2005 en adelante. Este código es clave para consultar cualquier resultado.
Cómo saber si el puntaje de la prueba Saber 11 es bueno o malo
Estas pruebas se miden en un puntaje de 0 a 500, dándole 100 puntos a cada área del conocimiento. Según el ICFES, un puntaje bueno significa estar un 85% por encima de la media nacional.
A pesar de esto, un resultado por encima de 300 puntos se puede considerar aceptable.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...