Johnny Depp regresa a Hollywood con el tráiler de su nueva película “Day Drinker” con Penélope Cruz

Este viernes se estrenó el tráiler de la próxima película del actor, músico y cineasta estadounidense Johnny Depp, “Day Drinker”.

¿Quién dirige y protagoniza “Day Drinker”?

Es un thriller dirigido por Marc Webb, de la saga de “El sorprendente Hombre Araña” de Andrew Garfield, protagonizado por Madelyn Cline y Penélope Cruz.

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¿Sobre qué trata?

“Day Drinker” sigue a la camarera de un yate privado (Madelyn Cline) cuando se encuentra con un invitado misterioso (Johnny Depp).

Y pronto se ven enredados con una figura criminal (Penélope Cruz) y conectados de maneras que nadie esperaba.

¿Qué estrellas regresan a Hollywood con esta película?

La película será una de las primeras producciones respaldadas por Hollywood que marcarán el regreso de Depp a la gran pantalla tras el juicio de 2022 contra su exesposa Amber Heard.

“Day Drinker” también supone el regreso de Cruz a los estudios de Hollywood, tras haber destacado en 2026 con una serie de producciones independientes aclamadas por la crítica, entre ellas “La Bola Negra”, “La invitación” y “Bunker”.

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¿Cuándo se estrenará?

La película llegará a los cines el 26 de marzo de 2027.

La otra cinta de Depp, “Ebenezer: Los fantasmas de Navidad”, llegará a los cines el 13 de noviembre de 2026.