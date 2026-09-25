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25 sep 2026 Actualizado 15:01

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Johnny Depp regresa a Hollywood con el tráiler de su nueva película “Day Drinker” con Penélope Cruz

Es un thriller dirigido por Marc Webb, de la saga de “El sorprendente Hombre Araña” de Andrew Garfield, protagonizado por Madelyn Cline y Penélope Cruz.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - NOVEMBER 04: Johnny Depp attends the Premiere Of &quot;Modi: Three Days On The Wing Of Madness&quot; at Writers Guild Theater on November 04, 2025 in Beverly Hills, California. (Photo by Olivia Wong/FilmMagic)

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - NOVEMBER 04: Johnny Depp attends the Premiere Of "Modi: Three Days On The Wing Of Madness" at Writers Guild Theater on November 04, 2025 in Beverly Hills, California. (Photo by Olivia Wong/FilmMagic) / Olivia Wong

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - NOVEMBER 04: Johnny Depp attends the Premiere Of &quot;Modi: Three Days On The Wing Of Madness&quot; at Writers Guild Theater on November 04, 2025 in Beverly Hills, California. (Photo by Olivia Wong/FilmMagic)
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Este viernes se estrenó el tráiler de la próxima película del actor, músico y cineasta estadounidense Johnny Depp, “Day Drinker”.

¿Quién dirige y protagoniza “Day Drinker”?

Es un thriller dirigido por Marc Webb, de la saga de “El sorprendente Hombre Araña” de Andrew Garfield, protagonizado por Madelyn Cline y Penélope Cruz.

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¿Sobre qué trata?

“Day Drinker” sigue a la camarera de un yate privado (Madelyn Cline) cuando se encuentra con un invitado misterioso (Johnny Depp).

Y pronto se ven enredados con una figura criminal (Penélope Cruz) y conectados de maneras que nadie esperaba.

¿Qué estrellas regresan a Hollywood con esta película?

La película será una de las primeras producciones respaldadas por Hollywood que marcarán el regreso de Depp a la gran pantalla tras el juicio de 2022 contra su exesposa Amber Heard.

“Day Drinker” también supone el regreso de Cruz a los estudios de Hollywood, tras haber destacado en 2026 con una serie de producciones independientes aclamadas por la crítica, entre ellas “La Bola Negra”, “La invitación” y “Bunker”.

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¿Cuándo se estrenará?

La película llegará a los cines el 26 de marzo de 2027.

La otra cinta de Depp, “Ebenezer: Los fantasmas de Navidad”, llegará a los cines el 13 de noviembre de 2026.

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