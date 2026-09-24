Camilo se une a reconocida marca internacional para promover el café y la música

El cantante colombiano Camilo se asoció con Starbucks en América Latina y el Caribe para crear una colaboración que busca unir dos de sus grandes pasiones: el café y la música.

La alianza, llamada ‘Mi Café. Mi Ritual.’, fue anunciada este 24 de septiembre, pocos días antes del Día Internacional del Café, que se celebra el próximo 1 de octubre. Como parte de la iniciativa, los consumidores de algunos mercados de la región podrán participar en diferentes experiencias relacionadas con los rituales cotidianos alrededor del café.

“El café siempre es la excusa perfecta para reunirnos”, afirmó Camilo al hablar sobre esta colaboración. El artista explicó que el café hace parte de su rutina diaria y que lo relaciona tanto con sus momentos personales como con los espacios que comparte con amigos y familiares.

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Uno de los principales componentes de la alianza será un playlist creado por Camilo, que llevará el mismo nombre de la campaña e incluirá canciones de su más reciente álbum, Para Cuando Sean Mayores, además de algunos de los éxitos que han marcado su carrera.

Durante octubre, estas canciones sonarán en cafeterías participantes de Starbucks en Latinoamérica y el Caribe, como parte de degustaciones especiales. También habrá experiencias dirigidas a consumidores seleccionados, inspiradas en los rituales que permiten conectar a las personas.

Como parte del lanzamiento, Camilo visitó Hacienda Alsacia, en Costa Rica, la primera finca de café de Starbucks y su sede global de agronomía. Allí conoció a productores, aprendió sobre el proceso que lleva el café desde el grano hasta la taza y compartió con baristas de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe.

Camilo, ganador de seis Latin Grammy, continúa así expandiendo su propuesta más allá de la música. Su más reciente álbum, Para Cuando Sean Mayores, es una carta de amor dedicada a sus dos