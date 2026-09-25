El Valle de Aburrá no ha logrado cumplir las metas de ahorro de agua, advierte EPM

Medellín

Empresas Públicas de Medellín advirtió que por ahora no se están cumpliendo las metas de ahorro de agua en los hogares de la zona metropolitana del Valle de Aburrá, en medio del fenómeno de El Niño.

Debido a ese panorama, desde EPM reiteraron el llamado a seguir ahorrando el líquido y entregaron algunas recomendaciones, de fácil aplicación, para lograrlo.

Afectación a fuentes de abastecimiento

Debido al fenómeno natural con altas temperaturas y bajas lluvias, se están afectando los caudales de las fuentes de abastecimiento de los acueductos de la zona metropolitana.

Piedras Blancas

Este embalse abastece la zona nororiental, no centro oriental, de Medellín, especialmente las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria.

Para los barrios de estas zonas de Medellín, durante las recientes mediciones se ahorraron cerca de 45 litros por vivienda o local comercial por día, cuando se tiene una meta de 92 litros diarios.

Riogrande II

El embalse Riogrande II abastece a los municipios del norte del Valle de Aburrá, como Bello, Copacabana y Girardota; además, también abastece las zonas noroccidental y occidental de Medellín.

En los barrios y municipios que son abastecidos por este embalse, se logró un ahorro de 10 litros de agua diarios por vivienda o local comercial, frente a la meta de 70 litros cada día.

La Fe

Este sistema suministra el agua al sur de la zona metropolitana, como los municipios de Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta, Envigado y algunos barrios del centro y sur de Medellín.

En estos municipios y barrios solo se alcanzó el ahorro de 2 litros por vivienda o local comercial diarios, cuando la meta es de 70 litros cada día.

Recomendaciones para el ahorro

Para lograr las metas de ahorro, EPM recomendó seguir algunas indicaciones que permiten evitar el desperdicio del agua.

Usar la carga completa de la lavadora ahorra hasta 80 litros de agua potable por cada lavada, frente al uso con cargas bajas; por lo tanto, se debe aprovechar al máximo la capacidad de este electrodoméstico.

Reutilizar el último enjuague de la lavadora, desviando la manguera hacia baldes; esa carga de agua se puede usar en el lavado de pisos, patios o el inodoro. Esa medida puede ahorrar hasta 60 litros de agua.

Los expertos de EPM recomiendan utilizar un vaso para el lavado de dientes y no la llave abierta, pues se pueden ahorrar cerca de 11 litros de agua por cepillado.

Las duchas deben ser de tres minutos para ahorrar hasta 30 litros de agua por baño; allí también se puede aprovechar el líquido mientras se calienta y recoger entre 5 y 10 litros de agua limpia que se pueden usar en labores domésticas.

Para lavar los platos, se debe enjabonar todo con el grifo cerrado y así se puede ahorrar hasta 30 litros de agua por lavado.

Otra recomendación es sumergir una botella plástica llena dentro del tanque del sanitario para que la carga de agua sea menor.

EPM mantiene la campaña de ahorro de agua en medio de la temporada seca por el Fenómeno del Niño.