Cada hogar de Medellín debe ahorrar por lo menos 70 litros de agua diarios, advierte el alcalde

Aunque el río Meléndez presenta una disminución importante en su caudal y actualmente se encuentra en alerta naranja debido a las condiciones del Fenómeno de El Niño, EMCALI ha implementado todas las maniobras operativas necesarias para garantizar la continuidad del servicio.

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, reiteró el llamado a la comunidad para que ahorre agua y energía, en medio de la situación crítica que se vive en la ciudad por cuenta del fenómeno de El Niño.

Dijo el mandatario distrital que se requiere el compromiso de toda la ciudadanía, especialmente de las zonas que se surten del embalse de Piedras Blancas, debido a que sus niveles son críticos.

El ahorro de cada hogar cuenta

Federico Gutiérrez dijo que se requiere un compromiso de cada uno de los hogares de la ciudad para que el ahorro sea efectivo.

Insistió el mandatario distrital: “Yo necesito que en cada casa haya un cirirí encima todo el día, que una ducha de 10 minutos son 120 litros de agua, que el que deja una manguera abierta son 200 litros de agua durante 10 minutos. O sea, hay que ahorrar agua”.

El llamado que se ha hecho desde la Alcaldía de Medellín es a partir de los datos que suministra Empresas Públicas de Medellín, en los que se evidencia que, si no hay ahorro de agua, el recurso se puede agotar.

Embalses bajan sus niveles

Desde la administración distrital explicaron que en este momento están disminuyendo los niveles del embalse de Piedras Blancas, lo mismo que Río Grande Dos y el embalse de La Fe.

Explicó el alcalde de Medellín que la situación más crítica está para el nororiente y centro oriente de la ciudad: “El embalse de Piedras Blancas, que es el que surte esta zona de la ciudad, el más crítico hoy, y el resto de la ciudad se surte de La Fe. El Área Metropolitana de La Fe y Río Grande Dos.

Agregó que se necesita ahorro mínimo en cada hogar de 70 litros por día.

No hay lluvias suficientes

El mandatario distrital explicó que la semana pasada se preveían algunas lluvias y no llovió sobre la zona de los embalses y sobre las quebradas y ríos que alimentan estos embalses.

Si no llueve, es complejo que se puedan recuperar los niveles de los embalses; se están secando las fuentes hídricas y nos podemos quedar sin agua. Es la advertencia que se ha hecho desde la Alcaldía.

El peor fenómeno de El Niño de la historia

La alerta que se ha hecho desde el gobierno distrital es que este es el peor fenómeno de El Niño en la historia y hay que ahorrar agua y energía.

“Esto no es un juego y vuelvo y le insisto, que yo lo voy viendo ya en muchos hogares que la gente agradece, en las zonas donde la gente está ahorrando, pero todavía falta mucho. Recuerdo las metas de ahorro por vivienda para la zona nororiental, parte alta y centro oriental, parte alta; la meta es de 92 litros por día por vivienda”.

El mensaje que mantiene Empresas Públicas de Medellín es que cada gota cuenta y cada día se está evaluando el comportamiento del consumo de agua en los tres sistemas.

Concluyeron que todo el Valle de Aburrá debe aportar al ahorro voluntario del agua, debido a que los diferentes sistemas y embalses están afectados por el fenómeno de El Niño.