Luz María Sierra dejó su cargo como directora de El Colombiano

"La autorregulación de las redes sociales tiene que llegar, creo que los medios fueron construidos para ser la narrativa e la ciudad, si los medios mueren la fragmentación de esas sociedades va a estar más cerca a llegar". Luz María Sierra directora de El Colombiano | Foto Cortesia: Festival del Pensamiento

Medellín

Mediante un comunicado oficial, el periódico antioqueño El Colombiano informó que Luz María Sierra, quien durante cinco años se desempeñó como directora general, deja el cargo.

Según la gerencia del medio de comunicación, como director encargado designaron a Daniel Rivera Marín, actual editor general multimedia, que tendrá el apoyo del equipo editorial mientras nombra a una persona en propiedad.

En el comunicado, la compañía agradeció a la saliente directora Sierra López la labor durante los años que lideró el diario antioqueño. “Los accionistas, la junta directiva, la gerencia general, su equipo de trabajo y los colaboradores del Grupo EL COLOMBIANO expresamos nuestra gratitud por la labor realizada y su compromiso con el ejercicio responsable del periodismo. Su liderazgo, pasión, rigurosidad e ímpetu dejan un legado que nos impulsa a seguir construyendo sociedad”.

En una publicación del mismo periódico, en su versión web, se destacó el impacto que generó la saliente directora en cuanto a las investigaciones periodísticas que lideró, además “el fortalecimiento de formatos multimedia y el cuidado de la democracia de nuestro país”, agregó El Colombiano.

Por ahora no trascienden los motivos de la salida de este prestigioso medio de comunicación, ni se debe a que estará en otros proyectos profesionales o personales.